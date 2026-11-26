Slovenský biatlon vstupuje do novej sezóny v období generačnej výmeny, ktorá so sebou prináša aj potrebu prehodnotiť výsledkové očakávania od mladých reprezentantov. Bývalá slovenská reprezentantka Ivona Zvaríková, ktorá bude opäť pôsobiť ako expertka Slovenskej televízie, vidí kľúč k budúcemu úspechu najmä v postupnom výkonnostnom progrese a budovaní konkurencie v tíme.
„Nedá sa urobiť zázrak za rok alebo dva, treba sa pozerať na čiastkové posuny,“ uviedla účastníčka dvoch olympijských hier v rozhovore pre spravodajský portál STVR.
Pred štartom novej sezóny Svetového pohára zhodnotila aj potenciál Emy Kapustovej či prínos skúsenej Anastasie Kuzminovej. Vyjadrila sa aj k roztrieštenosti prípravy ženského tímu, trénerským zmenám v mužskej reprezentácii i ukončeniu kariér viacerých slovenských biatlonistov.
Už vo štvrtok (26.11.) štartuje nová biatlonová sezóna. Opäť budete pôsobiť v pozícii expertky Slovenskej televízie. S akými očakávaniami vstupujete do novej sezóny a na čo sa najviac tešíte?
Veľmi sa teším, že som opäť nadviazala spoluprácu so Slovenskou televíziou, pretože si myslím, že je prínosná a prospešná pre obe strany. Našim športovcom držím palce, aby sme mali radosť z čo najviac pozitívnych výsledkov.
Máme za sebou olympijskú sezónu. Aj na základe vašich skúseností, býva tá nasledujúca pre biatlonistov z psychologického hľadiska jednoduchšia?
To by som vôbec nepovedala. Vždy po olympijskom cykle je priestor a najlepšie obdobie na zmeny, či už na trénerských pozíciách, metódach tréningu a v nastavovaní fungovania systému na ďalšie štyri roky. Čo bolo dobré, sa zachová a čo nebolo, to sa treba snažiť prenastaviť. Pretekári teraz majú štyri roky do ďalšej olympiády. Zásadné zmeny sa nedajú robiť z roka na rok, všetko potrebuje čas. Väčšina športovcov preto robí zmeny na trénerských postoch a vo fungovaní tímu po olympijskej sezóne.
Kto bude udávať tempo v ženskej a mužskej konkurencii? Máte svojich hlavných favoritov na celkové prvenstvo vo Svetovom pohári?
Tak ako každý rok, aj tento rok budú veľmi silní Nóri. Medzi mužmi predpokladám, že uvidíme súboj medzi Francúzom Éricom Perrotom a Nórom Johanom-Olavom Botnom. V minulých sezónach sa javili ako veľmi vyrovnaní a konštantní pretekári s dobrou streľbou, preto by mohol prebehnúť súboj medzi nimi. V ženskej časti je to viac diferencované, pre mňa osobne je však silnou favoritkou Elvira Öbergová.
Zastabilizovať výkony, nečakať zázraky
Keď sa pozriete na slovenskú reprezentáciu, v akom stave vstupuje do nového ročníka Svetového pohára?
Tím je mladý. Sú tam pretekári, ktorí sú vo Svetovom pohári skúsenejší, ale v globále máme mladý tím. Treba si reálne povedať, čo od sezóny môžu očakávať. Nemôžeme sa pozerať na umiestnenia v najlepšej desiatke či dvadsiatke. Tie by boli len príjemným prekvapením.
Ide skôr o to, aby sme stabilizovali výkony jednotlivých športovcov a pozerali sa na to z dlhodobejšieho hľadiska na viac rokov, aby sme mali pretekárov konkurencieschopných vo svete, ale aj medzi sebou, pretože konkurencia v tíme je tiež veľmi dôležitá. Potrebujú cítiť rivalitu aj v rámci tímu, pretože keď si na ten pocit zvyknú, tak sa im bude ľahšie presadzovať aj vo svete a ľahšie budú zvládať tlak, ktorý je na nich kladený.
Fanúšikovia teda majú byť opatrnejší s výsledkovými očakávaniami. Na také očakávania, aké sme mali napríklad od vašej sestry Paulíny, asi môžeme zabudnúť.
V tejto sezóne si myslím, že áno. Paula bola skúsená pretekárka, ktorá patrila medzi svetovú špičku. Presadiť sa nebolo jednoduché, ale aj súčasní pretekári majú veľký potenciál, len potrebujú čas. Veľký skok medzi svetovú špičku v tejto sezóne ešte nepríde.
Pri mladých slovenských reprezentantoch sa často hovorí, že potrebujú čas. Kedy však prichádza moment, keď už nestačí len zbierať skúsenosti, ale mali by sa dostaviť aj výsledky?
Nie je to o tom, že chcú čas, ale je potrebné vidieť progres. Netreba očakávať, že pretekári skočia z 80. na 20. miesto. Je potrebné vidieť posun z roka na rok – či sa v niečom zlepšili po streleckej aj bežeckej stránke. Vieme si porovnať, kde boli vlani a kde sú teraz, a či sa im už pravidelnejšie podarí dostať do top 40 a bodovať. To bude ukazovateľom, že ich príprava je nastavená správnym smerom a napredujú. Nedá sa urobiť zázrak za rok alebo dva, treba sa pozerať na čiastkové posuny.
Do akej miery prvé preteky naznačia, ako na tom jednotliví slovenskí biatlonisti skutočne sú?
Začiatok sezóny je vždy dôležitý, pretože pretekári sa nejakým spôsobom nastavia – buď naskočia na pozitívnejšiu alebo negatívnejšiu vlnu. Keď sa im v úvode podarí dosiahnuť nejaké pekné stabilné umiestnenia, tak aj oni si budú potom viac veriť a bude sa im lepšie pracovať, ako keď hneď na začiatku zistia, že za svetom výrazne zaostávajú. Potom sa to už v priebehu sezóny ťažko dobieha. Forma sa síce šperkuje na vrcholné podujatia, akými sú MS alebo ME, ale aj úvod ročníka napovie veľa.
Kuzminová prínosom pre štafetu
Ema Kapustová by mala patriť medzi líderky ženského tímu. Je pripravená prevziať úlohu líderky po Paulíne Bátovskej Fialkovej alebo sa na ňu vytvára príliš veľký tlak?
Neohraničovala by som to tak, že Kapustová je líderka ženského tímu. Aj sestry Remeňové sú rovnako skúsené a majú podobnú východiskovú pozíciu. Ema je veľmi dobrá strelkyňa, jej streľba je stabilizovaná a aj vďaka nej v minulej sezóne získala množstvo pekných umiestení. Teraz bude dôležité, ako pracovala počas prípravy a či k streľbe dokáže aj zrýchliť beh, pretože na najvyššej úrovni len streľba nestačí a treba sa posúvať aj po bežeckej stránke.
Po psychickej stránke je Ema veľmi silná pretekárka a po tejto stránke nebude mať problém zvládnuť úlohu líderky. Skôr ide o to, ako obstojí v konkurencii po výkonnostnej stránke. Určite má na to, aby v budúcnosti patrila do širšej svetovej špičky.
Anastasia Kuzminová pokračuje v kariére a sezónu začne v IBU Cupe. Akým prínosom môže stále byť?
Nasťa šla aj v tejto príprave svojou cestou. Rozhodla sa, že začne v Európskom pohári, rovnako ako aj minulý rok. Netlačila sa do Svetového pohára a ani nebežala nominačné preteky. Podľa mňa začne v IBU Cupoch a potom uvidí, aká je jej výkonnosť a či sa presunie do Svetového pohára.
V štafetových pretekoch môže byť jej účasť veľkým prínosom, pretože na štafetu potrebujeme štyri vyrovnané pretekárky. Videli sme, že aj vlani bola Nasťa po Paulíne druhou najlepšou pretekárkou. Uvidíme, aká bude jej výkonnosť, pretože vek sa nedá zastaviť, ale videli sme, že v minulej sezóne dokázala zajazdiť pekné výsledky a v štafete je oporou.
Slovenské biatlonistky sa pripravujú v niekoľkých samostatných tréningových skupinách. Je podľa vás takýto model správnou cestou alebo by im viac prospela spoločná príprava?
Myslím si, že to nie je správna cesta pre konkrétnych športovcov, ktorých máme. Príprava olympijskej víťazky a športovca, ktorý je už na vrchole, je iná. Tento model, ktorý aktuálne máme, sa mi pri mužoch páči. Prišiel skúsený český tréner Jindřich Šikola, ktorý má takmer všetkých chlapcov, okrem bratov Adamovcov, a konkurencia medzi nimi a vzájomné ťahanie sa im môže len prospieť. Dúfam, že tento model im vydrží celý štvorročný cyklus. Pri ženách je to príliš rozbité. Keby boli spolu viac a mohli si vzájomne vytvárať konkurenciu, tak by to bolo len v ich prospech.
Príchod Šikolu je správnym krokom
Môže byť pri mužoch táto zmena jedným z kľúčov k výkonnostnému posunu?
Určite to bol od zväzu správny krok, že pritiahol trénera Šikolu. Nie je to len hocijaký tréner, s českým tímom dosiahol úspechy a vie, čo robí. Myslím si, že je to správna cesta a mohlo by im to pomôcť. Vždy však hovorím, že keď príde nový tréner s novým plánom a víziami, trvá istý čas, kým sa to ukáže. Preto nie je dobré meniť trénera každý rok.
Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek a Maxim Mejtský už vo svojich kariérach nepokračujú. Ako vnímate, že slovenský biatlon prišiel v krátkom čase o štyroch mužských pretekárov?
Je to ťažká téma, pretože my športovcov potrebujeme, ale takých, ktorí majú potenciál a progres. Keď niekto ukončí kariéru, ako napríkald Tomáš Sklenárik, pretože nemal výsledky a nedarilo sa mu, tak je to pochopiteľné. Pre konkurenciu a štafety je zlá správa, že všetci skončili naraz.
Asi najväčším prekvapením bol koniec Artura Ischakova. Ako ste prijali túto správu? Prekvapilo vás, že sa rozhodol nepokračovať v kariére?
Prekvapilo ma to, pretože to bolo prezentované tak, že bol vyhodený z Dukly a že nedostal podmienky. Na jednej strane je to pravda, pretože z Dukly odišiel, ale zväz mu ponúkol podmienky, aké mal v minulosti na Dukle. Asi nikto presne nevie, prečo sa rozhodol odísť naspäť do Ruska, takže by som sa k tomu nechcela vyjadrovať ani ja. Tiež nemám žiadnu oficiálnu informáciu.
Cieľom mužov je ďalšia miestenka
Mužskému tímu chýba skúsený líder, ktorý by mladších pretekárov potiahol a odovzdával im skúsenosti. Aký veľký problém to môže predstavovať?
V mužskej kategórii to nie je veľmi ružové. Jakub Borguľa a Martin Maťko sú pretekári, ktorí majú veľký talent, ale ten majú vo Svetovom pohári všetci. Potom už len záleží na tom, ako sa s talentom pracuje a ako sa rozvíja. Celkovo bude v mužskej kategórii cieľom stabilizovať výkony a získať ďalšie miesto do Svetového pohára, aby v ďalšej sezóne mohli nastúpiť už traja pretekári. Musia sa teda dostať do sedemnástky národov.
Je to v ich silách?
Je to v ich silách, ale všetko závisí od toho, či budeme behať štafety, single-mix štafety, či pretekári neochorejú a podobne, pretože potrebujeme postaviť pretekárov na všetky preteky, keďže do rebríčka národov sa počítajú individuálne aj štafetové preteky. Záleží aj na tom, ako budú pretekári taktizovať pred vrcholnými podujatiami. V ich silách to je, ale je ešte predčasné hovoriť, či sa to podarí, alebo nie.
Keď to na záver zhrnieme, čo by ste osobne považovali za úspešnú sezónu slovenského biatlonu?
Ťažká otázka. Nevyhnutný je progres a taktiež potrebujeme veľkú základňu športovcov. Nedá sa pozerať len na Svetový pohár, ale treba sa pozerať na to, akých pretekárov máme v juniorských a kadetských kategóriách a či základňa športovcov prichádza do Svetového pohára. Generačná výmena tu je, staršia generácia skončila a teraz je čas na mladých.
V biatlonovom zväze potrebujeme nastaviť konkurencieschopnosť a väčšie spektrum pretekárov, aby sme mali z čoho vyberať. Keď mám byť konkrétna, tak pre chalanov bude úspech, keď sa im podarí vybojovať ďalšiu miestenku. Pri ženách bude úspechom, keď sa budú čo najčastejšie dostávať na bodované pozície.