Dôchodkový vek sa v roku 2027 meniť nebude. Počas roka dosiahnu dôchodkový vek poistenci narodení v rokoch 1963 až 1965. Presný termín odchodu do dôchodku závisí od mesiaca narodenia a počtu vychovaných detí. Vo štvrtok (26. 11.) o tom informovala Sociálna poisťovňa.
Dôchodkový vek majú určený všetci poistenci narodení pred rokom 1969. Prehľadná tabuľka s konkrétnymi údajmi je dostupná na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
V prípade poistencov narodených v roku 1963 bez vychovaných detí je dôchodkový vek 63 rokov a šesť mesiacov. Pri ročníku 1964 sa pohybuje od 62 rokov a dvoch mesiacov do 63 rokov a ôsmich mesiacov v závislosti od počtu vychovaných detí.
Poistenci narodení v roku 1965 s dvoma deťmi dosiahnu dôchodkový vek vo veku 62 rokov a desať mesiacov, pri troch a viac deťoch je to 62 rokov a štyri mesiace.
Rozhoduje stredná dĺžka života
Poistenci narodení po roku 1966 budú svoj dôchodkový vek poznať najmenej päť rokov vopred. Pre každý ročník narodenia ho osobitne stanovuje vyhláškou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Zvyšovanie dôchodkového veku je naviazané na strednú dĺžku života. Zachované zostáva aj jeho zníženie za výchovu detí. Poistencovi, ktorý vychoval dieťa, sa dôchodkový vek znižuje o šesť mesiacov za každé dieťa, najviac však o 18 mesiacov pri troch a viac deťoch.
Dôchodkový vek poznajú už aj poistenci narodení v roku 1968. Od 1. júla 2026 je stanovený na 64 rokov a dva mesiace. Určila ho vyhláška ministerstva práce č. 72/2026 Z. z.