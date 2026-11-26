Európska komisia (EK) má pochybnosti o tom, že Slovensko splnilo podmienky týkajúce sa zonácie národných parkov a prípravy pilotnej oblasti pre veternú energiu v rámci ôsmej žiadosti SR o platbu vo výške 548 miliónov eur z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Podľa Komisie chýbajú dôkazy o splnení požiadaviek na ochranu starých lesov a lokalít s výskytom hlucháňa hôrneho, ako aj na vytvorenie zóny pre veternú energiu s potenciálnym výkonom najmenej 300 megawattov (MW).
Komisia 16. novembra čiastočne schválila ôsmu žiadosť Slovenska o platbu, pričom podľa jej posúdenia SR uspokojivo splnila 26 z 28 stanovených míľnikov a cieľov. Slovensku vyčíta, že neposkytlo informácie o tom, ako definovalo staré lesy a ako túto definíciu uplatnilo pri určovaní zonácie všetkých siedmich národných parkov.
Komisia nemohla preto potvrdiť, že všetky takéto lesy dostali požadovaný stupeň ochrany. Výhrady má aj k zonáciám vo Veľkej Fatre a Muránskej planine, ktoré podľa nej nezodpovedajú oblastiam navrhnutým v programe záchrany hlucháňa hôrneho z januára 2025.
„Slovensko neposkytlo Komisii dostatočné odôvodnenie, z ktorého by vyplývalo, že tento míľnik bol uspokojivo splnený,“ uviedla EK.
Sektor veternej energie
Výhrady EK sa týkajú aj prípravy oblasti na rozvoj veternej energie. „Sektor veternej energie sa na Slovensku využíva veľmi nedostatočne,“ poznamenala Komisia.
Slovensko sa podľa EK v pláne obnovy zaviazalo vytvoriť pilotnú oblasť pre veternú energiu s potenciálnym inštalovaným výkonom najmenej 300 MW.
Komisia však nedostala dôkazy o tom, že vybraná lokalita je vhodná na výstavbu veterných turbín s odhadovaným koeficientom využitia výkonu najmenej 25 percent, ako vyžaduje príslušná metodika, ani že spĺňa stanovený potenciál inštalovaného výkonu.
SR v decembri 2025 splnila legislatívne požiadavky a pripravila metodiku pre rozvoj veternej energie, čo Komisia v predbežnom posúdení uznala. Splnenie podmienok týkajúcich sa samotného vytvorenia pilotnej oblasti však podľa nej preukázané nebolo.
Slovensko má od oznámenia Komisie dva mesiace na predloženie pripomienok, na základe ktorých EK prijme konečné posúdenie. Ak Komisia potvrdí, že predmetný míľnik a cieľ neboli uspokojivo splnené, zníži celkovú sumu 548 miliónov eur v rámci tejto žiadosti o platbu o sumu zodpovedajúcu nesplneným podmienkam.
SR predložila ôsmu žiadosť o platbu 29. apríla. Členské štáty museli v záujme ukončenia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je súčasťou národného plánu obnovy, splniť všetky zostávajúce míľniky a ciele do konca augusta a žiadosti o konečné platby predložiť do konca septembra. Prípadné dodatočné splnenie požiadaviek po 31. auguste už EK nebude brať do úvahy.