Koalícia chce opäť meniť Trestný zákon. Navrhuje zrušiť jeden z korupčných trestných činov, takzvané prikrmovanie verejných činiteľov. Kým koalícia argumentuje nejasným a zneužiteľným paragrafom, opozícia varuje pred oslabením boja proti korupcii. Zmena by navyše mohla ovplyvniť aj už rozbehnuté trestné stíhania.
Koalícia chce z Trestného zákona vypustiť takzvané prikrmovanie. Teda trestný čin prijímania nenáležitej výhody. Ide o formu korupcie, pri ktorej si niekto verejného činiteľa zaväzuje napríklad darčekmi či dovolenkami bez toho, aby za to priamo niečo žiadal.
„Za obed, ktorý máte s niekým, vás môže niekto zažalovať. Tento paragraf je gumený, nebezpečný, zneužiteľný, a preto ho chceme eliminovať,“ povedal poslanec NR SR Roman Michelko (SNS).
„Základné dary, bonboniéry, káva nemajú byť riešené priestupkovo alebo trestne. Majú skrátka v prípade, ak sú to len také bežné darčeky, dobrovoľne dané, nemajú byť stíhateľné,“ poslanec NR SR Michal Stuška (Smer-SD).
V praxi sa vraj neosvedčil
Paragraf je v Trestnom zákone od roku 2021. Jeho zrušenie navrhujú poslanci za všetky tri koaličné strany. Podľa predkladateľov sa v praxi neosvedčil.
„Mám osobnú skúsenosť so zneužitím tohto paragrafu, pretože to bolo použité na mne ako jedinom za celú dobu odkedy je tento paragraf v Trestnom zákone,“ zhodnotil poslanec Ján Ferenčák.
„Je z tohto trestného činu obvinený pán poslanec Ferenčák, ktorý len minulý týždeň hlasoval za zrušenie voľby poštou. Náhoda?“ reagovala poslankyňa Zuzana Števulová (PS). „Toto vylučujem absolútne, pretože som o tom ani nevedel,“ dodal Ferenčák.
Takzvanému prikrmovaniu verejných činiteľov sa v relácii Správy venovala redaktorka STVR Monika Hajko:
Zrušenie paragrafu by tak mohlo viesť aj k zastaveniu niektorých prebiehajúcich trestných stíhaní. Opozícia pripomína aj trestné oznámenia v súvislosti s návštevou Formuly 1 ministra vnútra, či so súkromnými letmi premiéra. Vina v týchto prípadoch preukázaná nebola.
„Keď ste vo vysokej funkcii a dostávate nejaké osobitne zaujímavé darčeky, tak o tom musí byť jednak nejaká registrácia. A jednak nad určitú sumu je to neprípustné, lebo to môže ovplyvňovať priamo vašu činnosť a vaše rozhodnutia,“ zhodnotila bývalá ministerka spravodlivosti, poslankyňa Mária Kolíková (SaS).
„Na ministerstvo spravodlivosti prišiel list z OECD, ktorý nás vyzýval na to, aby sme zosúladili dva pojmy. Nenáležitá výhoda a úplatok. Touto zmenou zákona my odstránime pojem nenáležitá výhoda a všetko ostane pod tým pojmom úplatok,“ uviedol poslanec Michal Bartek (Hlas-SD).
Problém vidí opozícia v tom, že kým pri úplatku ide o získanie protislužby, pri prikrmovaní si darca zaväzuje verejného funkcionára do budúcnosti. Po zrušení paragrafu by mohlo byť takéto konanie ťažšie postihnuteľné. Žiada preto jeho stiahnutie.