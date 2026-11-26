Slováci hodnotili činnosť jednotlivých ministerstiev spôsobom, akým sú hodnotení žiaci v škole – známkami. V prieskume Centra sociálnych výskumov (CSV) pri inštitúte Infostat odpovedali na otázku, akú známku by udelili jednotlivým rezortom za ich fungovanie počas uplynulého polroka.
Výsledky ukázali rozdiely v spokojnosti s prácou ministerstiev, pričom najlepšie dopadla doprava a na posledných priečkach sa ocitli investície so zdravotníctvom.
Pri zostavení poradia ministerstiev sa zohľadňoval súčet najlepších hodnotení, teda známok jeden a dva. Prvé miesto obsadil rezort dopravy, ktorý tak obhájil prvenstvo z predchádzajúceho merania. Výbornú známku mu udelilo dvanásť percent respondentov a chválitebnú 23 percent.
Na druhej priečke s výraznejším odstupom 7 percentuálnych bodov skončilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, za ktorým nasledoval rezort obrany. Rozdiel medzi druhým a tretím miestom predstavoval jeden percentuálny bod, zatiaľ čo druhý rezort zaostal za dopravou o sedem bodov.
Na posledných priečkach sa tentokrát umiestnili rezort investícií a regionálneho rozvoja a
rezort zdravotníctva. Najvyšší podiel nedostatočných známok zaznamenal tradične rezort kultúry, ktorému ich udelilo 33 percent opýtaných. Nasledovalo ministerstvo financií s 28 percentami.
Najviac respondentov sa nevedelo vyjadriť k činnosti ministerstva investícií a regionálneho rozvoja (osem percent).
Priemerné hodnotenie potvrdilo slabú pozíciu zdravotníctva
Infostat porovnával ministerstvá aj podľa priemernej známky, pričom do výpočtu zahrnul aj respondentov, ktorí sa k činnosti rezortov nevedeli vyjadriť. Rozdiel medzi najlepšie a najhoršie hodnoteným ministerstvom dosiahol 0,68 bodu. V porovnaní s meraním spred pol roka sa tak rozpätie zväčšilo o 0,22 bodu.
Lepší priemer ako trojku, teda známku dobrý, dosiahol iba rezort dopravy. Jeho výsledok bol nad touto hranicou len o 0,03 bodu. Ostatné ministerstvá sa v priemere pohybovali medzi treťou a štvrtou známkou, čiže medzi dobrým a dostatočným hodnotením.
Zdravotníctvo zostalo na poslednom mieste aj pri porovnaní priemerov. Na túto priečku sa vrátilo po tom, ako ju obsadilo aj v meraniach spred roka až roka a pol. Vzhľadom k vysokému podielu nedostatočného hodnotenia sa pri porovnaní priemerov najviac prepadol rezort kultúry.
V porovnaní s februárom sa hodnotenie mierne zhoršilo
Infostat realizoval prieskum v auguste na vzorke 1 046 respondentov, pričom ho zverejnil v týchto dňoch.
Pri porovnaní februárového a augustového prieskumu z roku 2026 zaznamenal Infostat priemerný rozdiel 0,09 bodu v neprospech augustového hodnotenia. Podľa autorov prieskumu ide o mierne negatívny rozdiel.
V auguste si v porovnaní s februárom polepšili len tri rezorty z toho len nepatrne výraznejšie
rezort spravodlivosti (o 0,07 bodu). Rezory vnútra, hospodárstva a cestovného ruchu a športu si udržali rovnaké hodnotenie ako pred polrokom.
Najväčšie zhoršenie zaznamenal rezort obrany, ktorého priemerná známka sa zhoršila o 0,3 bodu. Nasledovalo ministerstvo kultúry a ministerstvo práce, pri ktorých sa hodnotenie zhoršilo o 0,2 bodu.