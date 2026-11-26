Maďarský parlament tento týždeň schválil zavedenie dane z bohatstva, ktorá má začať platiť od budúceho roka. Aby príslušný zákon nadobudol platnosť, je potrebné ešte jeho schválenie prezidentom. Informovala o tom agentúra Bloomberg, podľa ktorej zákonodarcovia splnili predvolebný sľub premiéra Pétera Magyara, že bohatí ľudia budú znášať väčší podiel na verejných výdavkoch.
Podľa agentúry Bloomberg prijatý zákon stanovuje, že na majetok presahujúci miliardu forintov (približne 2,7 milióna eur) bude uvalená daň vo výške jedného percenta a na majetok nad 100 miliárd forintov (približne 268,5 milióna eur) sa sadzba zvýši na 1,5 percenta.
Ak zákon podpíše prezident András Baka, daň nadobudne platnosť 1. januára 2027. Hlava štátu od svojho nástupu do funkcie v auguste vrátila parlamentu niekoľko legislatívnych návrhov alebo ich postúpila najvyššiemu súdu na posúdenie, píše agentúra Bloomberg.
Vláda v Budapešti podľa agentúry očakáva z tejto dane ročné výnosy vo výške približne 200 miliárd forintov (približne 537,2 milióna eur), čo podľa nej umožní zníženie dane z príjmu pre osoby s najnižšími príjmami. V rebríčku najbohatších ľudí z miestneho vydania časopisu Forbes figuruje 36 Maďarov s odhadovaným majetkom presahujúcim 100 miliárd forintov.
Magyarova strana Tisza drvivým spôsobom zvíťazila v aprílových parlamentných voľbách a ukončila šestnásťročné vládnutie premiéra Viktora Orbána, počas ktorého podľa agentúry Bloomberg vznikla nová trieda veľmi bohatých ľudí prepojených s politikou, medzi ktorých patrili aj členovia Orbánovej rodiny.
Zdanenie bohatých sa v Európe stáva jednou z hlavných predvolebných tém; politici v Španielsku, Taliansku či Holandsku presadzujú vyššie odvody z majetku a investícií, čím reagujú na hnev voličov v dôsledku rastúcich cien a stagnujúcich miezd, poznamenal Bloomberg.