Daňových poradcov, audítorov, realitných agentov a právnikov zaskočila nová povinnosť. Do konca novembra sa mali prihlásiť do systému na boj proti praniu špinavých peňazí.
Podľa Republikovej únie zamestnávateľov registračný systém nefunguje tak, ako má. Týka sa veľkého počtu podnikov. Viacerí preto rušia svoju živnosť. Ministerstvo vnútra v reakcii na problémy termín predĺžilo do konca januára budúceho roka.
Novej povinnosti podnikateľov sme sa venovali v relácii Aktuálne 24:
„Tisíce spoločností dnes stoja pred rozhodnutím, či sa zaregistrujú do systému goAML, alebo pristúpia k výmazu svojich podnikateľských oprávnení. A to len v dôsledku usmernenia slovenského orgánu, nie požiadaviek európskej legislatívy,“ informovala Republiková únia zamestnávateľov.
„Ak povinná osoba podá žiadosť o registráciu najneskôr do 31. januára 2027, Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru nebude pristupovať k uloženiu pokuty výlučne z dôvodu oneskoreného podania žiadosti o registráciu,“ uviedla Finančná spravodajská jednotka PPZ.