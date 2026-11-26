O tom, kto dostane energopomoc od januára, rozhodnú údaje k 27. novembru. Domácnosti nemusia podávať žiadosť ani nosiť na úrad potvrdenie o príjme. Nárok je automatický.
Ak sa človek presťahoval a zmenil si trvalý pobyt, ministerstvo si novú adresu vezme z evidencie. Aj od trvalého pobytu závisí, či domácnosť bude mať nárok na lacnejšie energie.
„Pokiaľ niekto aj v danej domácnosti reálne nežije, ale má tam nahlásený trvalý pobyt, tak jeho príjmy sa stále započítavajú pri určovaní nároku v danej domácnosti na energopomoc,“ uviedol analytik portálu Energie-portal.sk Radovan Potočár.
Štát totiž príjmy členov domácnosti spočíta a výslednú sumu prepočíta podľa počtu dospelých a detí. „Pokiaľ výsledná hodnota je pod úrovňou 1 930 eur, takáto domácnosť má nárok na energopomoc, teda zlacnenú elektrinu a plyn, a prípadne aj energošek, ak v danej lokalite vzniká nárok na pomoc s cenami tepla,“ ozrejmil Potočár.
Doručeniu energopomoci sa v relácii Správy venoval redaktor STVR Samuel Rešetár:
Dôležitý údaj o adrese
Na doručenie eneregomopoci môže mať vplyv údaj o adrese u dodávateľa energií. Ľudia si to vedia preveriť v klientskych centrách okresných úradov.
„Tam veľakrát dochádzalo k chybám, že zamenili súpisné orientačné číslo alebo bolo zle zapísané. Ak dnes sme mali pána, mal zle zapísané, on mal š a dali mu s, tak tým pádom sa to nespáruje so systémom a takýto človek vypadne,“ vysvetlila koordinátorka adresnej energopomoci pre Bratislavský kraj Tatiana Vaneková.
Pri elektrine a plyne dodávateľ domácnostiam s nárokom započíta pomoc priamo do ceny. „V zúčtovacej faktúre si budú môcť raz za rok pozrieť, akým spôsobom im vláda pomohla. To znamená, budú tam mať jasný rozpis, čo zaplatili, a keby im vláda nepomohla s energopomocou, čo by mali zaplatiť,“ ozrejmila ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).
Ak si človek počas roka zabudol vyzdvihnúť energošek, môže požiadať o jeho opätovné vystavenie. „Tí, čo si neprevzali v prvom a v druhom období, tiež môžu prísť a vygenerujeme nanovo a budú im zaslané do konca roka,“ uviedla Vaneková.
Energošeky na teplo by mali domácnostiam, ktoré na ne majú nárok, prísť poštou v januári.