Poľsko pripravuje nové bezpečnostné opatrenie na svojej východnej hranici. V reakcii na opakované narušenia vzdušného priestoru ruskými raketami a dronmi chce vytvoriť bezletovú zónu, ktorá má armáde uľahčiť identifikáciu a prípadné zostrelenie nebezpečných objektov.
Varšava chce príslušné pravidlá zaviesť na prelome rokov a vyzýva aj ostatné krajiny na východnom krídle NATO, aby zvážili podobný postup.
Bezpečnostným opatreniam v Poľsku sa v relácii Rádiožurnál venovala redaktorka Jana Balková:
Poľsko reaguje na sériu incidentov z posledných dní. Minulý piatok (20. 11.) na jeho územie dopadli tri ruské rakety, tento týždeň hranicu nakrátko prekročil ruský prieskumný dron. Aj preto chcú podľa námestníka ministra obrany Cezaryho Tomczyka vytvoriť ochranné pásmo na východnej hranici.
„Bude siahať najviac niekoľko desiatok kilometrov od hranice. Ak stíhací pilot na základe radarov zaznamená v tejto zóne neidentifikované lietadlo prichádzajúce z Ukrajiny, bude známa jeho letová výška aj rýchlosť. Bude to pre armádu ďalší dôvod na jeho zostrelenie,“ objasnil.
Vizuálna identifikácia lietadla
Matúš Halás z pražského Ústavu medzinárodných vzťahov považuje kroky Poľska za logické. Pripomína, že obmedzenia vzdušného priestoru na východnej hranici NATO už platia, sú však lokálne, dočasné a výškovo obmedzené. Navyše v čase mieru je potrebné lietadlo pred zostrelením najprv vizuálne identifikovať.
„Keď tam zavediete bezletovú zónu, môžete okamžite čokoľvek, čo tam bude, zostreľovať, pretože budete si absolútne istý, že tam žiadne civilné lietadlo, domáci dron nemôže byť, lebo čokoľvek sa tam ocitne, je to nepriateľské. Tým pádom to môže zvýšiť schopnosť zabezpečovať svoj vzdušný priestor a bezpečnosť,“ vysvetlil Halás.
Poľsko už pravidlá identifikácie vzdušných cieľov zmenilo. Piloti sa môžu opierať aj o radarové údaje a informácie od spojencov.
Varšava proti narušovaniu svojho vzdušného priestoru protestuje už dlhšie. Tento týždeň si predvolala ruského veľvyslanca, no Moskva zodpovednosť odmieta.
Štátna tajomníčka poľského premiéra Magdalena Roguska potvrdila, že koncom decembra plánujú spustiť aj nový systém varovania. Súčasťou bude mobilná aplikácia, ktorá má ľudí v reálnom čase upozorňovať na nebezpečenstvo.
„Systém doplní existujúce SMS upozornenia a sirény, ľuďom poskytne aj praktické pokyny, ako sa zachovať pri ohrození a informácie o najbližších úkrytoch,“ uviedla. Modernizácia počíta aj s diaľkovou aktiváciou sirén.
Pripravenosť bezpečnostných zložiek
Ministri V4 a Rakúska sa stretli na slovensko-ukrajinskej hranici vo Vyšnom Nemeckom. Počas akcie Zelená míľa prezentovali pripravenosť bezpečnostných zložiek na ochranu hranice, ktorá má 97 kilometrov a je chránená kamerovým systémom.
Ako doplnil šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), Slovensko je pripravené chrániť túto hranicu aj s použitím dronov.
„Dve tretiny hranice sú chránené kamerovým systémom, ale z hľadiska poskytnutia internetového signálu na jednej tretine, ktorá je hornatý terén, nie je zabezpečená ochrana cez kamerový systém. Práve preto sme dnes v štádiu analýz, aby sme nasadili dronovú ochranu tej jednej tretine, aj vzhľadom na to, že ukrajinská strana chráni hranicu podstatne viac, pretože sa snažia zamedziť tomu, aby Ukrajinci opúšťali front, tie počty prechodov dnes klesajú,“ povedal Šutaj Eštok.