Nadácia Milana Šimečku podľa Smeru-SD pochybne využila časť peňazí, ktoré dostala od štátu. Odvoláva sa pritom na závery auditu ministerstva kultúry. Vedenie neziskovej organizácie priznalo pochybenia a je pripravené vrátiť časť peňazí. S niektorými závermi auditu však nesúhlasí.
Nadácia Milana Šimečku získala na svoju činnosť v rokoch 2020 až 2024 z verejných zdrojov viac ako 670-tisíc eur.
„Audit odhalil, hovoríme o audite ministerstva kultúry, že v Nadácii Milana Šimečku je 16 nedostatkov v súvislosti s konkrétnou kontrolou. Vo vzduchu visia problémy a podozrenia, ktoré oprávňujú štát, aby si pýtal vrátiť peniaze v hodnote skoro 50-tisíc eur od tejto nadácie,“ uviedol podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD).
Nadácii Milana Šimečku sa v relácii Správy venoval redaktor STVR Timotej Pisch:
„Priznávame, že sme mali pochybenia vo výške 1,7 percenta z celej kontrolovanej sumy, to bolo tých sedemtisíc niečo, a zvyšné odmietame. Ideme sa aj súdnou cestou voči týmto obvineniam ohradiť,“ ozrejmila riaditeľka Nadácie Milana Šimečku Veronika Fishbone-Vlčková.
Audit rezortu kultúry medzi pochybenia zaradil napríklad nákup alkoholu, duplicitné faktúry či nepreukázateľné platby. „Tu sa hneď zastavím a dám verejnú otázku, že či náhodou aj z tejto nadácie nevyužívali prostriedky, či už pán Michal Šimečka, alebo niektoré ďalšie osoby spojené s Progresívnym Slovenskom,“ uviedol Gašpar.
Popierajú prepojenie s PS
„Absolútne popierame prepojenie s politickou stranou Progresívne Slovensko, alebo teda Michalom Šimečkom. Nešli absolútne žiadne faktúry medzi nami, a teda predstaviteľmi politickej strany,“ skonštatovala Fishbone-Vlčková.
„Ide o šikanu mimovládnych organizácií iba preto, že v názve majú meno starého otca Michala Šimečku,“ uviedlo v stanovisku Progresívne Slovensko.
Koalícia kritizuje financovanie mimovládneho sektora dlhodobo. Aj tento prípad chce riešiť na parlamentnom výbore pre kultúru a médiá.
„Tie sumy, to už nie je maličkosť, to už presahuje istý rámec. A povieme si, čo za tie finančné prostriedky bolo spravené,“ uviedol člen Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer-SD).