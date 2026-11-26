Viac ako 20 prvákov z osady v Malom Slivníku v okrese Prešov stále nechodí do školy. Obec školu nemá a okolité zariadenia ich neprijali, hoci štát určil spoločný školský obvod. Niektorí rodičia sa preto snažia učiť deti aspoň doma.
„Doma sedí a musí nastúpiť do prvého ročníka, lebo je povinná školská dochádzka,“ povedala jedna z rodičov Natália Mačová.
Prváci z Malého Slivníka doteraz dochádzali do školy v Terni. V septembri sa to zmenilo. „My sme prijali do plnej kapacity triedy päť detí. Ak by sme prijali ďalších, čo nesmieme, to už by bola poobedňajšia prevádzka,“ informoval starosta obce Terňa Juraj Senderák.
Štát rozhodol, že prvákov z Malého Slivníka majú prijať školy v okolí. Tu v Demjate prijali šiestich. „Naša škola v Demjate je malá škola, takže z kapacitných dôvodov nebolo možné prijať viac žiakov,“ uviedla riaditeľka Základnej školy (ZŠ) v Demjate Viera Čorovčáková.
Nedostatočná kapacita škôl
V Záhradnom hovoria o nedostatočnej kapacite školy. Prvákov neprijali ani v Tulčíku. „Žiakov z Malého Slivníka sme nemohli prijať z jediného dôvodu, nedostatku miesta,“ povedal riaditeľ ZŠ v Tulčíku Martin Klempay.
„Dokonca nespĺňame ani vyhlášku, že má byť prvý rad lavíc dva metre dvadsať od tabule,“ vysvetlila starostka obce Záhradné Miroslava Ambrozová.
Rezort školstva tvrdenie o nedostatočnej kapacite spochybňuje. Hovorí, že pripravuje legislatívne zmeny, aby štát mohol finančne postihovať školy, ak neprijmú deti zo svojho školského obvodu.
Prvákom z Malého Slivníka sa v Správach venoval redaktor Róbert Latta:
„Považujeme za neprijateľné, aby deti nemohli nastúpiť do školy napriek tomu, že majú zákonom určené školské obvody a v príslušných školách sú dostupné kapacity,“ uviedol rezort školstva.
Malý Slivník napokon hľadá riešenie vo vlastných priestoroch. Učiť deti chce tu, v komunitnom centre. „Máme dve triedy, to je riešenie pre tých prváčikov, ktorí sú doma,“ povedal starosta Malého Slivníka Eduard Giňa.
Zatiaľ tu chýbajú lavice aj učitelia. Podľa starostu by však deti mohli nastúpiť v januári. „Bude to lepšie ako nič,“ poznamenala mama jedného z prvákov Mária Ferková.
„Tlačí nás čas, samozrejme, ale musíme na tom popracovať a nie je to nemožné,“ doplnil starosta Malého Slivníka. Obec chce postaviť aj vlastnú školu pre prvý stupeň. Spolieha sa pritom na pomoc od štátu.