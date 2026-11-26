„Len áno znamená áno.“ Tento princíp bude začlenený do rakúskeho trestného práva v prospech lepšej ochrany žien pred sexuálnym násilím. To znamená, že so sexuálnym aktom majú zúčastnení vyjadriť výslovný súhlas, inak môže byť kvalifikovaný ako trestný čin.
Rakúska ministerka pre práva žien oznámila aj ďalšie zmeny legislatívy, napríklad dôsledné právne kroky proti nahrávkam s násilným sexuálnym obsahom alebo deepfake videám.
Zlepšeniu ochrany žien pred sexuálnym násilím v Rakúsku sa v rubrike Čítanie zo zahraničnej tlače venovala redaktorka Soňa Hagarová:
„Ide o viac než len vyslovený súhlas so sexom,“ píše denník Der Standard. Doplnil, že po novom sa dôraz nebude klásť na to, ako vehementne sa obeť bránila, pretože mnohé ženy pri hrozbe prosto stuhnú, ale na to, či povedala jasné áno.
Širšia reforma legislatívy
Denník pripomína viacero oslobodzujúcich rozsudkov v kauzách viacerých páchateľov sexuálneho násilia. Ministerka pre integráciu očakáva aj širšiu reformu aj o výške trestov, napríklad aj za sledovanie obetí.
Der Standard spresňuje, že to, či je násilie zdokumentované spôsobom, ktorý je prípustný na súde, závisí čiastočne od toho, kde v Rakúsku žena žije.
Odvlani Viedenská lekárska univerzita prevádzkuje centrum pre obete násilia. Súdni znalci v ňom bezplatne zdokumentujú a desať rokov uchovávajú dôkazy bez ohľadu na to, či obete podajú oznámenie. Komplexná sieť znalcov však zatiaľ chýba.
Do marca má preto vláda pripraviť predpis o chránenom prístupe k zdravotnej starostlivosti pre ženy a rezort školstva zdvojnásobuje financovanie programov prevencie násilia zameraných najmä na chlapcov, spresňuje Der Standard.