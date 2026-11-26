Americký biatlonista Campbell Wright sa stal víťazom otváracieho podujatia novej sezóny Svetového pohára. Vo štvrtkových individuálnych vytrvalostných pretekoch vo fínskom Kontiolahti vybielil všetkých dvadsať terčov a triumfoval v čase 46:29,8 min. Druhé miesto obsadil Nemec Justus Strelow a pódium doplnil Vetle Sjaastad Christiansen z Nórska. Najlepším z trojice slovenských reprezentantov bol Martin Maťko na 61. priečke (6:24,2 min.).
Pre Wrighta je to iba druhé individuálne pódiové umiestenie vo Svetovom pohári, v minulej sezóne skončil druhý v pretekoch s hromadným štartom v Novom Meste na Morave. Na konte má aj dve strieborné medaily z vlaňajších MS v Lenzerheide, kde bol druhý v šprinte a stíhačke.
Strelow urobil jedinú chybu v prvej stojke a stratil na Američana 1:20,1 min, Christiansen skončil tretí napriek dvom trestným minútam (+1:23,2). Obhajca veľkého krištáľového glóbusu i malého glóbusu v tejto disciplíne Eric Perrot z Francúzska mal tri chyby a skončil jedenásty s mankom 2:37,0 min.
Maťko absolvoval prvé vytrvalostné preteky
Maťkovi nevyšli hneď úvodné dve rany. Stojku potom zastrieľal čisto a rovnaký scenár sa zopakoval aj na ďalších dvoch streleckých položkách. „Išiel som do toho hneď od začiatku. Po bežeckej stránke si myslím, že som si dokázal rozložiť sily celkom dobre. Mrzí ma streľba. Paradoxne, dnes som sa vytrápil viac s ležkou,“ konštatoval 21-ročný reprezentant, ktorý absolvoval prvé vytrvalostné preteky v kariére.
Jakub Borguľa spravil na každej položke po jednej chybe a obsadil 71. priečku so stratou 7:05,7 min. na víťazného Wrighta. „Nie som si úplne istý, čo sa stalo. Úplne som stratil energiu. Prvé dve kolá som išiel s nejakými pretekármi, potom som bol sám a trápil som sa. Jedna chyba na každej položke nie je príšerná, ale vo Svetovom pohári je to veľmi veľa. Keď nie som najrýchlejší, musím dobre strieľať a dnes sa mi to nepodarilo,“ povedal pre STVR Šport.
Posledný z trojice Slovákov Šimon Adamov (80.) začal čisto, v prvej stojke však nabral až štyri trestné minúty. Následne vybielil znovu päť terčov a v záverečnej stojke urobil dve chyby. „Ležky boli dobré, ale na stojkách som sa cítil veľmi neisto. Štyri chyby sú veľmi veľa. Pri každom výstrele som to niekde utrhol a už som nevedel, čo s tým. Na druhú stojku som prišiel s tým, že som sa bál, ako to dopadne. Boli z toho ešte dve chyby, čo je veľa. Stále nemám toľko nabehané ako minulý rok, ale určite to ide dobrým smerom, čo sa týka bežeckej formy,“ zhodnotil svoj výkon.