Nový šesťdielny seriál Stalin, zachytávajúci sovietskeho diktátora v povojnových rokoch, sa v týchto dňoch objaví na streamovacej platforme Kion a následne na obrazovkách ruskej televízie.
Podľa traileru ide o typický vlastenecký veľkofilm, v ktorom sa rozhodný vodca postaví na odpor Západu, napísal portál Meduza. Iní komentátori poukazujú na vhodné načasovanie seriálu vzhľadom na súčasnosť, keď Rusko už piaty rok vedie vojnu proti Ukrajine a „kolektívnemu Západu“.
„Podstatou veci nie je umelecká kvalita, ale posun vo verejnom vnímaní. Inými slovami: seriál presne zapadá do súčasného historického momentu,“ uviedol komentátor rozhlasovej stanice Kommersant FM.
Tvorca seriálu, režisér Vladimir Bortko, predstavuje Stalina predovšetkým ako muža, ktorý bol nútený robiť ťažké rozhodnutia v záujme štátu, a to aj v obdobiach konfrontácie so Západom. Kľúčovým príkladom je snaha Sovietskeho zväzu o vývoj atómovej bomby.
Podľa režiséra vznikol scenár už pred 15 rokmi v spolupráci s profesionálnymi historikmi, ale odvtedy „ležal v zásuvke“. Projekt nebolo možné realizovať, pretože na to ešte neboli zrelé podmienky. Až teraz nastal ten správny čas, pretože vnímanie daného historického obdobia sa v súčasnom Rusku úplne zmenilo.
Po krajine sa objavujú pomníky
Po celej krajine sa postupne obnovujú pomníky, hoci možno nie všade „vodcu národov“, zatiaľ čo múzeá a ďalšie symboly spojené s represiami či inými nezákonnosťami tej éry často prechádzajú procesom, ktorý by sa dal nazvať „preformátovaním“.
Hovorilo sa aj o presune Soloveckého kameňa, pamätníka obetí politických represií, z moskovského námestia Lubjanka. Vo Vladivostoku sa nedávno pokúsili presunúť pomník Alexandra Solženicyna z nábrežia do malého parku s odôvodnením, že je „tematicky nekonzistentný“ so svojím okolím.
Socha sa však do 24 hodín vrátila na pôvodné miesto, pretože sa ukázalo, že rozmerný pomník sa do nového priestoru nehodí, ako na to upozorňovali občania. Keďže úrady nemohli ignorovať požiadavky verejnosti, konali rýchlo.
Hodnotenie histórie
Záver je celkom jednoduchý: objektívne hodnotenie histórie je bezpochyby dobrá a správna vec. Málokto by však chcel úplný návrat do stalinskej éry, so všetkým, čo s ňou súviselo, vrátane tých stránok, ktorých vnímanie sa v súčasnosti mení, poznamenal Kommersant FM.
„Zatiaľ čo niektoré filmy vstupujú do distribúcie s veľkou slávou, iným sú odoberané distribučné licencie a niektoré zostávajú pre ruskú verejnosť úplne nedostupné,“ dodal komentátor v narážke na cenzúru, ktorá v Rusku zakázala desiatky filmov.
Na slávnostnej premiére seriálu sa tento pondelok v moskovskom kine Chudožestvennyj zúčastnili početné osobnosti na čele s vodcom ruských komunistov Gennadijom Zjuganovom, ktorého strana si na svoje zástavy vyšila meno „vodca národov“ a minulý rok odsúdila ako chybu prejav Stalinovho nástupcu Nikitu Chruščova na XX. zjazde sovietskych komunistov, v ktorom odsúdil „kult osobnosti“ a Stalinove zločiny.
Bortko, ktorý sa preslávil svojimi adaptáciami diel Michaila Bulgakova Majster a Markéta a Psie srdce, je členom Komunistickej strany Ruskej federácie od roku 2007. V minulosti podporil anexiu ukrajinského polostrova Krym aj vojnu proti Ukrajine.