V Bratislave sú pre sneženie neprejazdné Zámocká a Sokolská ulica a tiež viaceré kopcovité úseky v Starom Meste, napríklad v lokalite Holý vrch v blízkosti Horského parku, ako aj v mestskej časti Bratislava III. Na bratislavskom letisku uskutočňujú zimnú údržbu a niektoré lety meškali.
„Vodičov zároveň upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť najmä v lokalitách Pezinská Baba, Modra – Harmónia a v okolí Plaveckého Podhradia. Nepriaznivé podmienky na vozovke sú hlásené aj na ceste R7,“ priblížila hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Martina Šemetková.
Nepriaznivému počasiu v Bratislave sa v relácii Správy venovala redaktorka STVR Annamária Ďurková:
Upozornila aj riziko na mostoch, ktorých povrch je mokrý a šmykľavý. Polícia zaznamenala pre nepriaznivé počasie aj štyri dopravné nehody a dvanásť škodových udalostí v rámci Bratislavského kraja.
„V súvislosti s poveternostnými podmienkami eviduje bratislavská polícia celkom 63 hlásených udalostí v cestnej premávke,“ dodala hovorkyňa.
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Situácia na letisku
Na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika vo štvrtok v súvislosti so snežením uskutočňujú zimnú údržbu. Prevádzkoví dispečeri kontrolujú klzkosť a brzdné účinky na vzletovo-pristávacích dráhach. Na letisku tiež odhŕňajú sneh prioritne z hlavnej vzletovo-pristávacej dráhy 13 až 31, ale aj z odbavovacej plochy a rolovacích pásov.
„Kapitáni lietadiel si podľa potreby žiadajú zabezpečenie služby odmrazovania lietadiel, ktorá môže viesť k menším zdržaniam odletov,“ dodala hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
Pravidelné lety z Bratislavy do Varšavy-Chopin, Varšavy-Modlinu, gruzínskeho Kutaisi či Košíc odleteli podľa letových poriadkov.
Menšie, približne hodinové meškania mali ranné odlety z Bratislavy do arménskeho Jerevanu, do španielskej Malagy, albánskej Tirany, bulharskej Varny, Londýna či Manchestra. Vo štvrtok je z bratislavského letiska naplánovaných 24 pravidelných odletov a 24 pravidelných príletov.