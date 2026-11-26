Pobrežie Kalifornie zasiahli obrovské vlny, tzv. king tides, ktoré strhli časť móla, ale aj niekoľko ľudí, ktorí sa pohybovali v blízkosti brehu. Informuje o tom agentúra AP.
Mólo, ktoré vlny strhli, sa nachádzalo v meste Pacifica v severnej Kalifornii. Bolo 350 metrov dlhé a pre praskliny v konštrukcii ho uzavreli už v lete tohto roka.
Vysoké vlny strhli mólo:
BREAKING: A massive wave takes down a section of Pacifica Pier as powerful surf from peak king tides batters the California coast. https://t.co/q67epolla1— Scope Report (@ScopeReport_) November 25, 2026
Neďaleko San Francisca obyvateľov sužujú záplavy, domy pri pobreží sa ocitli pod vodou. V okrese Marin úrady v stredu (25. 11.) vydali varovanie o evakuácii, neskôr ho však stiahli. Obyvateľom však naďalej odporúčajú, aby sa zdržiavali ďalej od pláže.
Varovania pred pobrežnými záplavami pre tichomorské pobrežie a pobrežné oblasti zátok San Francisco Bay a San Pablo Bay vydala v stredu aj americká Národná meteorologická služba, uvádza AP.
Vysoká vlna najprv stiahla psa a nakoniec aj jeho majiteľa:
DRAMATIC VIDEO: New video out of Cannon Beach, OR shows the dramatic moment a man and his dog were swept away by a sneaker wave today as King Tides roared in. Authorities say police cited the man for driving on the ocean shore earlier on Tuesday as the man indicated he wanted a closer look at the surf. Police also warned the man to avoid the area due to hazardous conditions. A few hours later, the department received a call of a person and their dog swept away by the waves. Police have determined it was the same man that they cited earlier in the day. Both the man and the dog were able to reach another set of stairs and escape without injury. #ORwx #KingTides— WeatherNation (@WeatherNation) November 25, 2026
Podľa meteorológov vlny dosahovali šesť až deväť metrov, čo zodpovedá asi dvom až trom poschodiam.
AP vysvetľuje, že k mimoriadne vysokým prílivom dochádza, keď sa gravitačná sila Mesiaca a Slnka zosúladí a spôsobí zvýšenie hladiny vody. Ich účinky umocňuje fenomén El Niňo, ktorý zohrieva oceán, čo vedie k zvyšovaniu objemu morskej vody.
Bežci len tesne ušli pred vysokou vlnou na pobreží:
Don’t worry about getting swept away. Jogger gets her phone out during a king tide. https://t.co/3CMZxgVFea— John Luke (@yesknow) November 25, 2026