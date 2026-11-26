Podľa aktuálnych údajov Vysokého komisára Organizácie spojených národov pre utečencov vojna v Libanone vysídlila z domovov viac ako 300-tisíc ľudí.
Ich návratu bráni napriek ich vôli vrátiť sa domov pokračujúca izraelská vojenská aktivita, zdôvodňuje OSN. V Libanone sa tomuto problému venoval štáb Slovenskej televízie.
Kým mnohí našli dočasné útočisko u svojich rodín alebo si prenajali voľné apartmány, tí, ktorí takéto možnosti nemali, sa uchýlili do núdzových útočísk. Zriadili ich napríklad v miestnych školách.
„Vysídlený som od úplného začiatku útokov. Najskôr som bol v Nabatíje, no môj dom tam tiež zasiahli. Takže som tu, lebo nemám kam ísť,“ povedal vysídlenec z Kfar Kila Hášim Hawi.
Svoj dom už pravdepodobne nemá ani Ichlas z Húly, ktorú Izrael vlani podobne ako Kfar Kilu tiež totálne zrovnal so zemou.
„Najskôr sme boli vysídlení v inej obci a po 66 dňoch sme sa vrátili. Opravili sme malý dom, kde sme žili, otvorili sme si obchod a život šiel ďalej. No potom prišlo druhé vysídlenie, ktoré nás dostalo sem, kde sme už skoro rok,“ opísala vysídlenkyňa z Húly Ichlas Awde.
Neľahký život presídlencov
Všetci, ktorí prišli o svoje domovy, si tak zvykajú na neľahký život presídlencov. „Sem sme dali všetky naše veci. Zásoby jedla aj miestne tradície. Všetko sme tu ukladali, ako sme začali prinášať veci a robiť zaváraniny ako v našej obci. Mätu, koriander, molochiu, všetko,“ doplnila Ichlas Awde.
O situácii v Libanone hovoril v Správach spravodajca STVR na Blízkom východe Matej Šulc:
„Keď prší, všetka voda steká odtiaľto dolu. Preto sme sem dali drevené dosky, no tečie aj zo strechy rovno na nás. Neustále nám hovoria: prídeme to opraviť, no nikto nechodí. Nikto sa nepýta, čo potrebujeme, aby sme to opravili sami,“ vysvetlil Hášim Hawi.
Každý, s kým sa v tomto útočisku rozprávame, má za sebou ťažký príbeh. „Demolujú a búrajú naše domy a všetko naokolo. A tiež kradnú. Kým náš dom zbúrali, najskôr ho vykradli. Neostalo tam nič. Ukradli aj plynové bomby či skrinky,“ priblížila vysídlenkyňa z Maifadún Zeinab.
„Môjho manžela zabili, môj dom je tiež preč, moje deti sa stali sirotami. Takáto je naša domovina. No vďaka Bohu tu sa máme dobre a máme všetko, čo potrebujeme. No nemáme náš domov, z neho už neostalo nič. Kiežby Boh upokojil túto situáciu,“ povedala vysídlenkyňa z Nabatíje al Tahta Núr.
Aktuálna situácia však ľuďom veľa nádejí na návrat do domovov nedáva.