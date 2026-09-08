Víťazstvo AfD svedčí o vzostupe krajnej pravice v Európe, zásadný zlom potvrdia voľby v ďalších krajinách, píše AP

Ohromujúce víťazstvo Alternatívy pre Nemecko (AfD) vo voľbách v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko opätovne vyvolalo obavy zo vzostupu krajnej pravice v Európe. Vývoj z posledných rokov však ukazuje, že došlo aj k výrazným zvratom, keď niektoré proruské či protiprisťahovalecké strany museli svoje postoje zmierniť v záujme vytvorenia koalícií. Napísala to v utorok (8. 9.) agentúra AP.
AfD v nedeľňajších voľbách zaznamenala svoj dosiaľ najväčší úspech od vzniku v roku 2013. Nezískala síce nadpolovičnú väčšinu kresiel v krajinskom parlamente, vytvoriť kabinet sa jej však môže podariť vďaka podpore jednotlivých konzervatívnych poslancov.
Či výsledok v Sasku-Anhaltsku predstavuje zásadný zlom a oslabenie povojnového odmietania fašizmu alebo ide len o ďalší prípad, keď nahnevaní a nespokojní voliči potrestali vládnych politikov, ukážu až voľby v najbližších mesiacoch v rámci Európy, píše AP.
Krajná pravica získala v uplynulých rokoch vplyv v niekoľkých európskych vládach. Jej najväčším úspechom v posledných rokoch bol vzostup strany Bratia Talianska Giorgie Meloniovej s neofašistickými koreňmi. Jej kabinet sa minulý piatok stal najdlhšie slúžiacou vládou v Taliansku po druhej svetovej vojne.
Meloniová počas volebnej kampane zastávala euroskeptické postoje. Avšak po nástupe do úradu zaujala umiernený postoj a získala uznanie celej Európy. Teraz má konkurenciu v podobe krajne pravicového hnutia Národná budúcnosť (FN), ktoré vedie bývalý armádny generál Roberto Vannacci. FN vzniklo vo februári a odvtedy sa podľa prieskumov stalo štvrtou najpopulárnejšou politickou silou v krajine.
Krajne pravicové strany sa stali súčasťou vlád a získali kľúčové ministerstvá aj vo Fínsku, Chorvátsku a Slovensku, uviedla AP. Populistom sa darilo aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024.
Dvojaký signál krajnej pravice
Rast krajnej pravice však nie je plynulý úplne všade. AP pripomína aprílovú volebnú porážku Viktora Orbána v Maďarsku, ktorý bol počas 16 rokov pri moci inšpiráciou pre populistov po celom svete. V Holandsku sa zase vlani rozpadla vládna koalícia vedená Geertom Wildersom, keď jeho spojenci odmietli podporiť opatrenia proti prisťahovalcom.
Aj pravicová strana Reform UK vedená Nigelom Farageom v uplynulých rokoch posilnila svoj vplyv v Británii a uspela v májových komunálnych voľbách. V poslednom období však má za sebou niekoľko prehier a zmieta sa v kauzách týkajúcich sa svojho financovania.
Jeremy Cliffe z Európskej rady pre zahraničné vzťahy upozornil na to, že volebné neúspechy vysielajú dvojaký signál. „Tieto strany sú smrteľné, dajú sa poraziť, ale keď sú pri moci, nie je to s nimi až také chaotické a beznádejné,“ uviedol.
Ostro sledované budú podľa AP budúcoročné voľby v Španielsku, kde sa čaká posilnenie krajne pravicovej strany Vox. Líderka francúzskeho Národného združenia Marine Le Penová je zase považovaná za hlavnú favoritku v prezidentských voľbách, dodala AP.