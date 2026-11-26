Arcibiskupstvo v Kolíne nad Rýnom na západe Nemecka musí vyplatiť obeti sexuálneho zneužívania rekordné odškodnenie. Žena, ktorú katolícky kňaz sexuálne zneužíval v 70. a 80. rokoch minulého storočia, dostane 550-tisíc eur. Rozhodol o tom vo štvrtok (26. 11.) Najvyšší krajinský súd v Kolíne nad Rýnom. Žena pôvodne požadovala sumu 830-tisíc eur, informoval denník Kölner Stadt-Anzeiger.
Podľa agentúry DPA ide zatiaľ o najvyššie odškodnenie, ktoré nemecké súdy v súvislosti so zneužívaním v cirkvi priznali.
Doterajším rekordom bola suma 300-tisíc eur. Z priznanej sumy by mala žena teraz dostať 190-tisíc eur, keďže 360-tisíc už od cirkvi dostala ako odškodnenie.
Žalobkyňu v 70. a 80. rokoch minulého storočia ako dieťa zneužíval katolícky kňaz, ktorý bol jej pestúnom. Do opatery ju dostal ešte v čase, keď bol diakonom, čo je prvý stupeň sviatosti posvätného stavu.
Súd v roku 2022 odsúdil muža na 12 rokov väzenia. Žena pôvodne požadovala sumu 830-tisíc eur. Súd prvého stupňa jej nárok úplne zamietol. Uviedol, že hoci je preukázané, že bola obeťou zneužívania v cirkvi, kolínske arcibiskupstvo za to podľa neho nenesie zodpovednosť. Kňaz podľa neho konal „viac-menej ako súkromná osoba“.
Odvolací súd však dal žene za pravdu. Podľa neho kňaz ženu zneužil pri výkone kňazského povolania. Kňazský úrad pritom súd označil za „skvelé krytie“. Podľa súdu kňaz ženu zneužíval pod rúškom svojej cirkevnej činnosti.