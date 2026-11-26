Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov nastúpi do záverečnej prípravy na juniorský šampionát v Kanade s 28 hráčmi. Do kanadského mesta Camrose vycestuje národný tím 12. decembra a pred úvodným duelom so Švédskom (27. decembra) stihne odohrať tri prípravné zápasy proti Švajčiarsku, Česku a Nórsku. Pred štartom MS ešte trénerský štáb zredukuje zoznam o troch hráčov.
Podľa hlavného trénera Petra Frühaufa bol proces skladania tej správnej nominácie nesmierne náročný. „Bolo to ohromne ťažké. Rozdiely medzi chalanmi, jednotlivými somatotypmi, hráčmi využiteľnými v presilovkách či oslabeniach boli minimálne. Pri výbere sme šli do najhlbších detailov. Nebolo to jednoduché, ale veríme, že sme vybrali správne. Nominácia je výsledkom poctivej práce, detailného skautingu a náročného rozhodovania,“ povedal Frühauf pre hockeyslovakia.sk.
Spoločne s asistentmi pracuje s hráčmi kmeňového ročníka 2007 a mladšími už od júla. Nomináciu do záverečnej prípravy tvoril zo širokej 96-člennej skupiny hráčov, z ktorých takmer všetkých postupne videl v akcii v letnom prípravnom dvojzápase proti Nemecku a na dvoch Turnajoch piatich krajín vo Fínsku a Švédsku v auguste a v novembri.
Na finálny 28-členný zoznam sa napokon dostalo až 16 hokejistov, ktorí hrali pod Frühaufom aj na predchádzajúcich MS v Minnesote. Desať hráčov z ročníka 2008 bolo aj pri tohtoročnom domácom striebre na MS do 18 rokov.
Bez hráčov z ročníka 2009
Na záverečný zoznam sa nedostal žiaden z hráčov narodený v roku 2009. Obranca Oliver Botka či útočníci Matúš Válek s Tomášom Seličom patrili k ťahúňom striebornej osemnástky. Všetkých troch z hry vyradili nepríjemné aktuálne či pokračujúce zranenia, respektíve slabá zápasová prax po zranení.
„Je to škoda, pretože traja alebo štyria hráči by určite mohli narobiť vietor v nominácii. Každopádne, buď sú zranení a aktuálne nehrajú, alebo dlho nehrali, a preto sme ich v tejto fáze nemohli nominovať. Ostávajú medzi náhradníkmi pre každý prípad,“ vysvetlil Frühauf.
V nominácii absentuje aj útočník Alex Mišiak, ktorý má v kanadskej juniorskej OHL bilanciu bodu na zápas. „Je to nesporne hokejista, ktorý má kvalitu rovnako ako ďalší hráči, ktorí sa do nominácie neprebojovali. Som si istý, že sme po absolútne podrobnom rozobratí každého jedného hráča a jeho typológii vybrali chalanov, o ktorých sme presvedčení, že v ťažkých momentoch zvolia to najlepšie rozhodnutie v prospech tímu,“ objasnil Frühauf.
Náročný formát
Tréningový kemp si dvadsiatka rozloží v Camrose v provincii Alberta. Do začiatku turnaja odohrá netradične až tri prípravné zápasy. Najskôr 19. decembra proti Švajčiarsku, o deň neskôr s Českom a deň pred Vianocami aj s Nórskom.
„Náš formát na majstrovstvách sveta je náročný, až dvakrát odohráme ´back-to-back´ zápas. Chceli sme to aplikovať do prípravy, aby si chalani na to zvykli. Preto sme zvolili dvojzápas so Švajčiarmi a Čechmi. Keďže štartujeme turnaj až 27. decembra, o deň neskôr ako ostatné tímy, dohodli sme si ešte jeden prípravný duel s Nórmi na 23. decembra. Tam by sme chceli vybehnúť do zápasu so šampionátovou zostavou,“ priblížil Frühauf.
Slováci si okrem Švédov zmerajú v A-skupine sily postupne aj s USA (28. decembra, 21.30 h), Nemeckom (30. decembra, 23.30 h) a účinkovanie v skupine zakončia na Silvestra súbojom s Fínskom (21.30 h).