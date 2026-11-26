Ruské sabotážne operácie v Európe sú čoraz prepracovanejšie, hoci sa európskym bezpečnostným a spravodajským službám darí zabrániť väčšiemu počtu plánovaných útokov. Za 12 mesiacov do tohtoročného septembra výrazne pribudli podpaľačské útoky a prípady použitia výbušnín.
Hlavnými cieľmi ruských operácií zostávajú Nemecko a Poľsko vzhľadom na ich kľúčovú úlohu v dodávkach vojenskej pomoci Ukrajine. Vyplýva to zo štúdie, ktorú vo štvrtok (26. 11.) zverejnil Medzinárodný inštitút pre strategické štúdie (IISS).
Podľa štúdie sa v štruktúre ruských operácií v Európe čoraz výraznejšie presadzujú sabotáže na úkor prieskumných činností. Kým počet sabotáží medziročne vzrástol, zaznamenaných prieskumných operácií ubudlo o 49 percent.
Autori štúdie pripúšťajú, že predchádzajúca prieskumná činnosť mohla slúžiť na prípravu súčasných útokov. Túto súvislosť však zatiaľ nie je možné potvrdiť na základe verejne dostupných informácií.
Najčastejším cieľom ruských operácií bol od vlaňajšieho októbra do tohtoročného septembra vojenský a obranný priemysel, na ktorý pripadalo 28 percent incidentov. Nasledovala doprava s 22 percentami a energetika so siedmimi percentami. Výber cieľov podľa analytikov zodpovedá jednak snahe narušiť dodávky pomoci Ukrajine, jednak možnej odvete za ukrajinské útoky na podobné ciele v Rusku.
Vykonávajú ich ľudia bez odborného výcviku
Väčšinu operácií naďalej vykonávajú ľudia bez odborného výcviku, ktorých ruské služby často získavajú prostredníctvom internetu. Štúdia však upozorňuje na rastúce schopnosti časti týchto ľudí. Ruské spravodajské služby si aj napriek zatýkaniu podozrivých a vyhosteniu svojich príslušníkov z európskych krajín zachovávajú schopnosť organizovať ďalšie útoky.
Podľa inštitútu sa Rusku doteraz nepodarilo dosiahnuť hlavné strategické ciele svojej kampane. Sabotáže síce poškodili európsku infraštruktúru, narušili dopravu a zvýšili náklady na bezpečnostné opatrenia, neviedli však k podstatnému obmedzeniu vojenskej pomoci Ukrajine ani k zásadnej zmene rozhodovania európskych vlád.
Doterajšie opatrenia európskych štátov podľa autorov štúdie nemajú preukázateľný dlhodobý odstrašujúci účinok. Zatýkanie páchateľov útokov síce umožňuje zabrániť bezprostredným škodám, nie je však jasné, či sú dôsledky pre ruské spravodajské služby dostatočne závažné na to, aby ich odradili od ďalších operácií.
Analytici nepovažujú za najväčšie riziko nárast počtu incidentov, ale možnosť útoku, ktorý si vyžiada veľký počet obetí alebo spôsobí dlhodobé narušenie fungovania infraštruktúry.
Štúdia predstavuje aj štyri možné scenáre vývoja ruských nekonvenčných operácií v Európe do roku 2029. Autori okrem iného upozorňujú na to, že ani prípadné prímerie na Ukrajine nemusí znamenať koniec ruskej kampane. Moskva by v takom prípade mohla obmedziť viditeľné útoky a sústrediť sa na budovanie kontaktných sietí a získavanie prístupu k informačným systémom pre budúce operácie.