Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) vyhlásil, že spor s ministrom investícií Samuelom Migaľom nevyústi do koaličnej krízy. Uviedol to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou.
Zároveň obhajoval zámer, aby správu financií v novom programovom období od roku 2028 koordinoval Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Zdôraznil, že nejde o presun peňazí, ktorými v súčasnosti disponuje ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).
Podľa Druckera sa spôsob čerpania európskych financií v ďalšom období zmení a bude sa viac podobať na fungovanie Plánu obnovy. Európska komisia bude od členských štátov vyžadovať, aby si stanovili reformy a ciele, na ktoré následne získajú peniaze.
„To, ako sme doteraz boli zvyknutí na eurofondy, to už tak nebude fungovať. Bude to fungovať presne tak, ako to bolo v prípade mimoriadneho finančného mechanizmu. To sa volalo Plán obnovy,“ povedal minister.
Vypočujte si celý rozhovor s Tomášom Druckerom v podcaste relácie Otvorene s Annou Vargovou:
Dôvodom sporu medzi ministrami bol pozmeňujúci návrhu poslanca Erika Vlčeka (Hlas-SD) k zákonu o deradikalizácii mládeže, ktorým chcel minister školstva presunúť spravovanie eurofondov od roku 2028 pod Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, teda zobrať eurofondy rezortu Samuela Migaľa.
Pozmeňujúci návrh Hla-SDs stiahol, aby mohol prejsť zákon o deradikalizácii. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) však avizoval podanie samostatnej novely.
Odmieta zásah do agendy MIRRI
Drucker argumentoval, že ľudia, ktorí na úrovni Európskej komisie riešia súčasné eurofondy, už nebudú mať na starosti nové programové obdobie. To majú podľa neho koordinovať tí, ktorí sa venujú Plánu obnovy. Za prirodzené preto považuje, aby túto úlohu v budúcnosti zastrešoval úrad premiéra alebo podpredsedu vlády.
Zároveň odmietol, že by návrhom zasahoval do súčasnej agendy MIRRI. Ministerstvo má podľa neho naďalej zabezpečovať dobiehajúce financovanie podľa aktuálnych pravidiel.
Drucker tvrdil, že o zámere boli koaliční partneri informovaní. Pripustil však, že nie všetci mali informácie priamo od premiéra.
„Koaliční partneri o tom boli informovaní. Sám premiér sa vyjadril v stredu aj na výbore a myslím, že aj médiá ho citovali veľmi presne,“ uviedol Drucker. Dodal, že je otvorený diskusii o tom, ako má byť správa nových financií nastavená. „Jediným cieľom, ktorý máme, je, aby Slovensko pripravilo dobrý plán,“ doplnil.
Koaličná kríza nebude
Drucker odmietol, že by spor o správu budúcich eurofondov mal vyústiť do koaličnej krízy. Napätie medzi ním a ministrom Samuelom Migaľom označil za uzavretú vec. Reagoval aj na Migaľove vyjadrenia, v ktorých ho v parlamente prirovnal k hadovi a na sociálnej sieti vyzval premiéra, aby ho odvolal.
„Niekedy si nie všetci dokážu udržať tie emócie,“ povedal Drucker. Tvrdil, že Migaľa kontaktoval ešte v utorok ráno a chcel s ním o návrhu rokovať. Podľa jeho slov sa však minister nechcel stretnúť.
Drucker zároveň zdôraznil, že spor nepovažuje za otázku osobných pozícií ani súperenie medzi ministrami. „A verím, že ani o ministrovi Migaľovi,“ dodal.
Na otázku, či hrozí koaličná kríza, odpovedal jednoznačne: „Žiadna koaličná kríza nebude.“ Zároveň dodal, že to považuje za uzavretú vec. Hlas podľa neho pristupuje k vládnutiu zodpovedne a sústreďuje sa na svoje rezorty. V tejto súvislosti obhajoval aj zachovanie dôchodkového štandardu.