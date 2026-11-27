Pre sucho a nízku hladinu Domaše v Prešove zasadal krízový štáb. Mimoriadne situácie vyhlásili jednotlivé obce okolo nádrže už vlani. Na zasadnutí hľadali možnosti, ako by ich mohli nasledovať aj okresné úrady.
Starostovia argumentujú, že ak by mimoriadnu situáciu vyhlásil napríklad okresný úrad v sídle kraja, s vodou by mohli vodohospodári šetriť ešte výraznejšie. Kompetentní však hovoria, že ich zatiaľ brzdí zákon.
S vodou v Domaši šetria od vlaňajška. Namiesto vyše štyroch z nej odtekajú dva kubíky za sekundu. Starostovia mesiace opakujú, že vzhľadom na slabý prítok to nestačí.
Zasadnutiu krízového štábu na Domaši sa v Správach z regiónov venovala redaktorka STVR Ivana Leferovičová:
„Minimálny výpust je regulovaný cez manipulačný poriadok a zohľadňuje potrebu vody pod priehradou,“ povedal zástupca Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik Milan Zbojovský.
Okresný úrad bude čakať na návrh nového manipulačného poriadku od vodohospodárov. Schváliť by ho mal do siedmich dní.
„Každý deň je drahý, preto hovoríme, že flexibilný, aby bola možnosť manipulovať ten odtok,“ ozrejmil prednosta Okresného úradu v Prešove Peter Chudík.
Šetrenie vodou
Starostovia argumentujú, že ak by mimoriadnu situáciu vyhlásil okresný úrad v sídle kraja, s vodou by mohli vodohospodári šetriť výraznejšie ešte pred schválením nového manipulačného poriadku. Kompetentní tvrdia, že ich brzdí legislatíva a muselo by byť ohrozené zásobovanie pitnou vodou.
„V jednotlivých okresoch na základe požiadavky obcí by sa takto mohlo postupovať, iné je vyhlásenie mimoriadnej situácie v rámci okresného úradu v sídle kraja. Takýmto spôsobom sa zatiaľ postupovať nebude,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská.
„Štát nemá riešenie na takéto situácie a bude sa hľadať zákonná možnosť alebo zmena zákona. Ohrozená pitná voda je,“ vysvetlil starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ (nezávislý).
„Padla tu aj možnosť, že by požiadali páni starostovia poslancov Národnej rady na vypracovanie legislatívy, aby bolo možné vyhlásiť mimoriadny stav,“ ozrejmil Chudík.
O tom, či Domaša počká na novelu zákona, starosta obce Kvakovce Kapraľ uviedol, že nikdy nie je neskoro. Ďalšie rokovanie o Domaši je na pláne 7. decembra.