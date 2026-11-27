V Národnom parku Malá Fatra chce súkromná firma ťažiť ďalší kameň. Zámer môže zasiahnuť aj územia s vyšším stupňom ochrany. Správa národného parku pôvodne ťažbu odobrila. Aktivisti varujú pred vážnym poškodením chráneného územia európskeho významu.
V doline Bystrička pri Kraľovanoch funguje kameňolom už desaťročia. Súkromná firma chce v jeho susedstve otvoriť ďalší ťažobný priestor.
„Ide o úplne novú aktivitu v rámci národného parku, otvorenie nového lomu, mimo schválený dobývací priestor. V národnom parku takýto ťažký priemysel nemá čo hľadať,“ uviedla bývalá riaditeľka Správy Národného parku Malá Fatra Gabriela Kalašová.
„Ťažobné stroje, nákladné autá, bagre a traktory. Celkový vplyv na tú prírodu je oveľa širší, pričom prašnosť a hluk spôsobia nezvratné poškodenie územia národného parku,“ opísal aktivista iniciatívy My sme les Milan Olekšák.
Výrub lesa či odstránenie vrchnej vrstvy pôdy. Podľa aktivistov sa zámer týka približne jeden a pol hektára. Počas troch rokov plánuje firma EcoLom vyťažiť 150-tisíc ton granodioritu. Investor to nekomentoval.
„Všetky reálne relevantné informácie a skutočnosti dostatočne vyplývajú z vyjadrení dotknutých zainteresovaných subjektov,“ informoval advokát zastupujúci EcoLom s.r.o. Matej Pláňavský.
Kladné odborné stanovisko
Dolina Bystrička má okrem ochrany v NP ešte ďalší významný status. Je súčasťou európskej sústavy NATURA 2000, ktorá chráni prírodné územia významné pre celú Európu.
Správa Národného parku Malá Fatra napriek tomu dala zámeru kladné odborné stanovisko. Tvrdia, že posudzovali iba pozemok, na ktorom už dnes stojí kameňolom.
Kameňolomu v NP Malá Fatra sa v Správach z regiónov venoval redaktor Erik Vrábel:
„Rozšírením toho ťažobného priestoru v rámci parcely 559 by sme nepredpokladali priame negatívne vplyvy na predmety ochrany,“ povedal zoológ Správy Národného parku Malá Fatra Martin Hatala.
„Nebolo tam jasne definované, že ten zásah cesty má ísť do vyššieho stupňa ochrany,“ tvrdí riaditeľ Správy Národného parku Malá Fatra Pavol Žídek.
V mapových podkladoch žiadosti však bola zakreslená aj cesta zasahujúca do prísnejšie chránených častí národného parku. Na tento rozpor upozornili aktivisti. „Nebola dostatočne posúdená táto nová ťažba mimo schválený dobývací priestor,“ doplnila Kalašová.
O schválení výnimky na povolenie ťažby rozhoduje okresný úrad. Ten konanie prerušil. „Okresný úrad Žilina konštatoval nedostatky v predloženej dokumentácii a bude požadovať jej doplnenie,“ informoval hovorca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Matej Neumann.
„Akonáhle sme sa dozvedeli, že sú tam záujmy zasiahnuť do vyšších stupňov ochrany, budeme si dožadovať ďalšie spresnenie žiadosti,“ dodal Žídek.
Správa národného parku tvrdí, že bude požadovať posúdenie vplyvov na životné prostredie. EcoLom má 30 dní na doplnenie podkladov, až potom okresný úrad rozhodne o výnimke na ťažbu.