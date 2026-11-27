Lídri Európskej únie na samite v Bruseli spustili konzultačný proces k nominácii Španiela Pabla Hernándeza de Cosa na post nového prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý vo funkcii nahradí Christine Lagardeovú. Na rokovaniach sa však nepodarilo dosiahnuť dohodu o budúcom dlhodobom rozpočte Únie na roky 2028 – 2034, ani o ďalšej pôžičke pre Ukrajinu. V noci na piatok (27. 11.) to po predčasnom ukončení mimoriadneho samitu uviedol predseda Európskej rady António Costa.
Lídri členských štátov sa na samite naposledy stretli s odchádzajúcou šéfkou ECB Lagardeovou a poďakovali jej za prácu vo funkcii. Európska rada následne vzala na vedomie odporúčanie Rady EÚ vymenovať za nového prezidenta ECB Pabla Hernándeza de Cosa a za ďalších dvoch členov Výkonnej rady ECB Francúzku Laurence Booneovú a Nemca Markusa K. Brunnermeiera.
Európska rada spustila v súvislosti s týmito troma kandidátmi konzultačný proces s Európskym parlamentom a Radou guvernérov ECB. Konečné rozhodnutie o ich vymenovaní majú lídri prijať na najbližšom summite v decembri.
Hlavy štátov a vlád diskutovali aj o návrhu Európskej komisie na poskytnutie dodatočnej pôžičky Ukrajine. Návrh podporilo 24 členských štátov, pričom Bulharsko sa zapojí len do jej nevojenskej časti so zameraním na regióny, v ktorých žije bulharská národnostná menšina. K tejto otázke sa lídri vrátia v decembri.
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Väčšina bola proti škrtom
Hlavným bodom programu bola diskusia o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 – 2034, ktorá sa sústredila na tri okruhy, ktorými boli celkový objem rozpočtu, rozdelenie prostriedkov medzi jednotlivé kapitoly a vyvážený balík nových vlastných zdrojov. Lídri však v týchto otázkach k dohode nedospeli, potvrdil Costa.
„Pracovali sme a mali sme veľmi zaujímavú diskusiu na plenárnom zasadnutí aj v rôznych pracovných skupinách. Dohodu sme nedosiahli. Pokiaľ ide o celkový objem rozpočtu, niektoré členské štáty žiadali ďalšie znižovanie, väčšina však bola proti ďalším škrtom. A niektoré dokonca navrhli zvrátiť určité škrty, najmä v oblasti kohézie,“ povedal Costa.
„Čo sa týka rozdelenia medzi jednotlivé priority, veľká väčšina členských štátov žiadala, aby sa neobmedzovalo financovanie poľnohospodárstva a kohézie. Napokon, v otázke nových vlastných zdrojov budeme v práci pokračovať,“ dodal predseda ER.
Samit bol pôvodne plánovaný ako dvojdňový (26. – 27. novembra), no lídri sa zhodli, že v piatok už v rokovaniach nebudú pokračovať. Ďalší samit EÚ sa bude konať 17. až 18. decembra.
Rozpočet sleduje aj Moskva
K rozpočtu Európskej únie sa kriticky stavia aj Rusko, s výsledkom samitu EÚ je však spokojné. Nebol schválený rozpočet, ktorý zahŕňa aj pomoc pre Ukrajinu.
Spolupracovník STVR Jiří Just uviedol, že Moskvu znervózňuje aj zvyšovanie výdavkov EÚ na obranu a posilňovanie EÚ je pre ňu nevýhodné . „Naopak, ak dochádza k rozbrojom, nedohode v kľúčových otázkach, tak to je, samozrejme, pre Moskvu mimoriadne výhodné,“ dodal.