Jeden z dvoch hlavných vyjednávačov pre vojnu na Ukrajine a prezidentov zať Jared Kushner označil v rozhovore ruského prezidenta Vladimíra Putina za „politického veľmajstra“ a „historickú osobnosť“. Jeho slová vyvolali negatívne reakcie. Kushner čelí obvineniam, že je hovorcom Kremľa a nie americkým vyjednávačom.
Prezident Donald Trump označil ruského prezidenta Vladimíra Putina na samite v čínskom Šen-čene za priateľa. Jeho zať a americký vyjednávať Jared Kushner pár dní neskôr v podcaste MD Meets netajil svojim obdiv k vládcovi Kremľa.
„Prezident Putin je na stretnutiach veľmi organizovaný. Či už s ním súhlasíte, alebo nie, je to politický veľmajster, historická osobnosť,“ vyhlásil Kushner.
Podrobnosti o vyjadreniach Jareda Kushnera v Ranných správach zisťoval redaktor Martin Rajec:
Bývalý americký veľvyslanec v Rusku Michael McFaul na sociálnej sieti napísal, že keby bol Putin politickým veľmajstrom, tak je dnes Rusko prosperujúca veľmoc, čo nie je. McFaul pripomenul, že tiež vyjednával s Putinom, ale nikdy z neho nebol očarený ako Kushner. Prezidentov zať dokonca ruského lídra chválil za zdržanlivosť.
„Žijeme v nebezpečných časoch. Táto vojna sa zmenila na zástupný konflikt, kde Európa vyzbrojuje Ukrajinu proti Rusku a stačí chybný krok na masívnu eskaláciu. Putin je zatiaľ zdržanlivý a nepoužil jadrové zbrane a ubezpečil nás, že to nespraví,“ uviedol.
Analytička Maria Popová z Jean Monet Center Montréal obvinila Kushnera, že znie viac ako hovorca Kremľa, než nestranný americký vyjednávač. Pripomenula, že Kushner odmietol označiť Putina za agresora. Ten dokonca v rozhovore tvrdil, že ním vedené mierové vyjednávania nie sú postavené na morálke, pravde či spravodlivosti. Cieľom je údajne za každú cenu ukončiť boje.