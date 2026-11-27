Slovenského hokejistu Šimona Nemca čaká v piatok (27. 11.) večer špecifický zápas v rámci základnej časti zámorskej NHL. Prvýkrát od letnej výmeny nastúpi už ako hráč Calgary Flames proti klubu, v ktorom strávil prechádzajúce tri roky – New Jersey Devils. Dvadsaťdvaročný obranca pôjde do tohto duelu vo výbornej forme, v predchádzajúcich piatich stretnutiach dokázal bodovať.
„Plamene“ majú v tomto období kolísavú formu, čo odzrkadľuje až jedenásta pozícia v rámci Západnej konferencie, ale výkony Nemca sú jednoznačne pozitívom. Vysoká minutáž na ľade, päťzápasová bodová šnúra a čoraz istejšia pozícia v rámci tímu.
„Cítim sa dobre. Máme za sebou veľké víťazstvo, darí sa nám. Samozrejme, pre mňa to bude špeciálny zápas, ale budem k nemu pristupovať ako k akémukoľvek inému duelu. Cítim sa tu ako celkom iný hráč, je to úplne odlišné. Hrám ako keby za nové družstvo, keď si to porovnám s mojimi prvými piatimi stretnutiami. Nechcem rozmýšľať nad bodmi, ale chcem sa koncentrovať na rôzne veci v rámci zápasu. Je to však fajn pocit, keď tie body prichádzajú,“ uviedol Nemec v rozhovore pre oficiálnu klubovú webstránku.
Druhý najvyťaženejší hráč tímu
Aktuálnou formou stúpa aj v rámci klubovej hierarchie, je druhým najvyťaženejším hráčom tímu a v štatistike asistencií je v súčasnosti na treťom mieste. Po 26 odohraných dueloch má reprezentant Slovenska na konte dva presné zásahy a desať asistencií.
„Je to tu pre mňa pravdepodobne lepšie miesto. Cítim sa tu lepšie, mám viac priestoru na hranie a napredovanie, čo je presne to, čo som chcel. Som vďačný za to, čo sa udialo v New Jersey. Výrazne mi to pomohlo, hlavne po mentálnej stránke. Nechcem však otvárať niektoré veci z minulosti,“ zhodnotil obranca Calgary doterajšie pôsobenie v tíme.
Draftová dvojka z roku 2022 zmenila medzi sezónami prvýkrát dres v rámci NHL. Až na konci novembra sa prvýkrát od výmeny predstaví proti Devils. „Bol to môj domov takmer štyri roky, takže určite to bude špeciálne, ale na konci dňa, je to len ďalší zápas. Určite si však pamätám svoj prvý zápas a prvý gól za Devils. Tieto momenty si človek bude pamätať do konca života,“ zamyslel sa Nemec.
Mladý obranca zatiaľ spláca klubu dôveru, ktorú do neho vložil podpisom päťročného kontraktu v celkovej hodnote viac ako 36 miliónov dolárov. Na pleciach má väčšiu zodpovednosť, chodí aj na presilovky.
„Hrám teraz celkom dobrý hokej, body prichádzajú, čo je skvelé. Nesnažím sa však na to príliš myslieť,“ vyjadril sa slovenský hokejista. Okrem kanadského bodovania pomáha aj v menej viditeľných štatistikách, ako sú napríklad zblokované strely.
„Darilo sa mi aj v predchádzajúcom ročníku blokovať strely, mal som v tejto štatistike dobré čísla. Vnímam to tak, že veľa používam hokejku a trávim veľa času v d