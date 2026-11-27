Ak idú triedy, v ktorých sú spolu mladšie a staršie deti vo veku od dvoch do šiestich rokov von, musia pri nich byť podľa vyhlášky dvaja zamestnanci. Nie je však jednoznačné, ako majú postupovať škôlky, ktoré majú najmladšie, dvoj-, troj- či štvorročné deti v samostatných triedach podľa veku. Aj pri nich chce preto rezort výslovne stanoviť povinnosť dvoch zamestnancov.
Úprava má potvrdiť, že dvaja zamestnanci musia pri pobyte vonku dohliadať aj na samostatné triedy dvoj- či trojročných detí.
„Od budúceho školského roka bude povinné predprimárne vzdelávanie aj pre štvorročné deti a o rok neskôr aj pre trojročné deti. Ministerstvo preto považuje za dôležité, aby boli v dostatočnom predstihu jednoznačne upravené aj podmienky zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí počas pobytu vonku,“ uviedlo ministerstvo školstva vo vyhlásení.
Podľa Michaely Vargovej z Rady pre rozvoj materských škôl však ďalší zamestnanci chýbajú. „Som za to, ale nech nám dajú do každej škôlky pomocnú vychovávateľku. Povedali nám, že môžeme využiť naše aktuálne kapacity, ale ja nemôžem využiť upratovačku či kuriča, oni majú svoju robotu,“ skonštatovala.
V materskej škole v Šali už dnes na všetky deti dohliadajú dvaja zamestnanci bez ohľadu na ich vek. „Naša materská škola má aj pomocného vychovávateľa, aj školského psychológa, ktorý s tými deťmi pracuje napríklad na školskom dvore. Čiže sa nám to podarilo vykryť pedagogickými zamestnancami, ktorí sú nám pridelení na tento školský rok,“ vysvetlila riaditeľka Žaneta Gužíková.
Zmenám v škôlkach sa v Rádiožurnále venovala redaktorka Denisa Žilová:
Na riziká tejto úpravy upozorňuje aj analytik INESS Róbert Chovanculiak. „Rozumiem tomu, že ľudia by chceli mať čo najväčšiu mieru bezpečnosti. Vždy sa však treba pozrieť, čo sú náklady. Napríklad v malej obci, kde majú bezpečné prostredie, nemajú dostatočný personál. Nákladom bude, že tie deti budú chodiť jednoducho von menej,“ zhrnul.
Návrh môže pripomienkovať aj verejnosť do konca novembra. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.