Archeológovia objavili v trnavskej mestskej časti Kopánka zlatý šperk, ktorý je podľa Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Trnava najstarším šperkom z drahých kovov nájdeným na území mesta.
Drobný vlasový šperk zo zliatiny zlata a striebra pochádza z obdobia mladšej až neskorej bronzovej doby, približne z rokov 1350 až 800 pred naším letopočtom. Informoval o tom archeológ Matúš Sládok z KPÚ.
„V septembri 2026 si archeológ Krajského pamiatkového úradu Trnava počas obhliadkovej činnosti všimol výkopové práce na stavbe oporného múru na archeologickom nálezisku v Trnave v mestskej štvrti Kopánka, o ktorých úrad nemal skoršiu vedomosť a ani sa k nim ako dotknutý orgán štátnej správy nevyjadril. Po preskúmaní situácie bolo zistené narušenie archeologického náleziska,“ ozrejmil.
Následne úrad vydal k nálezu rozhodnutie a stavebník zabezpečil vykonanie záchranného archeologického výskumu. Realizovala ho spoločnosť AA AVALA spolu s nadšencami archeológie prevažne z Občianskeho združenia Hradiská.
Počas výskumu preskúmali desať archeologických objektov, najmä zásobné a sídliskové jamy. Následne pomocou detektora kovov objavili vlasový šperk vyrobený zo stočeného drôtu, zdobeného na jednom konci vrúbkovaním.
Šperk je súčasťou expozície
Laboratórna analýza ukázala, že obsahuje 75 až 78 percent zlata a 17 až 21 percent striebra. Ide o zliatinu známejšiu pod názvom elektrum. Jej vek určili archeológovia na základe keramických črepov nájdených v rovnakej vrstve, ktoré pochádzajú z obdobia kultúr popolnicových polí.
Podľa archeológa Sládoka išlo v danom období o vzácne a hodnotné predmety, ktoré vyjadrovali spoločenské postavenie a majetkové pomery svojich majiteľov. Na lokalite objavili aj drobné kvapky bronzu, ktoré naznačujú, že sa tam v minulosti spracúvala táto zliatina. Šperk je od októbra súčasťou stálej expozície Najstaršie dejiny v Západoslovenskom múzeu v Trnave.
Lokalita Kopánka patrí medzi významné archeologické náleziská v meste. Najstaršie nálezy z nej pochádzajú zo stredného neolitu, približne z rokov 5400 až 4900 pred naším letopočtom. Archeologické výskumy tam potvrdili osídlenie a pohrebiská z viacerých historických období.