Tragédia v Kolačkove má ešte hrozivejšiu bilanciu. Na mieste požiaru našli aj tretie telo, pozostatky poslali na súdnu pitvu. Zo štrnástich obydlí zostalo len zhorenisko. O strechu nad hlavou prišlo vyše sto ľudí, z toho polovica sú deti. Rodiny teraz hľadajú útočisko u príbuzných.
„Piati na jednu posteľ, lebo nemáme kam ísť, nemáme sa kam položiť teraz. K babke nemôžeme ísť. Babka má len jednu chyžu tiež a tam býva s dedom a bratom,“ uviedol jeden z obyvateľov, ktorých požiar zasiahol.
„Nevesta s deťmi spala tu, ja tu, dve dievčatá tu, chlapi tam,“ ukázala ďalšia obyvateľka. „My sa tiež bojíme, lebo tak veľa nekúrime, vidíte, že je tu ešte aj zima. Bojíme sa dať oheň, aby sa, boh chráň, niečo nestalo aj nám,“ skonštatovala.
Následkom požiaru v Kolačkove sa v relácii Správy venovala redaktorka STVR Alena Dudláková:
Požiar sa v rómskej osade rozhorel vo štvrtok (26. 11.) zhruba hodinu po polnoci a zasiahol približne 20 rodín vrátane 50 detí. Na mieste zasahovali profesionáli zo staníc v Ľubotíne, Prešove, Kežmarku a Starej Ľubovni spolu s viacerými dobrovoľníkmi z okolitých obcí. Polícia po požiari evidovala tri nezvestné deti vo veku dva, šesť a 14 rokov.
Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR Jaroslav Kmeť neskôr na sociálnej sieti potvrdil, že tri deti pri požiari zahynuli.