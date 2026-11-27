Slovensko sa nezapojí do pôžičky v predbežne odhadovanej výške 45 miliárd eur, ktorú členské štáty EÚ plánujú poskytnúť Ukrajine na rok 2027. Na tlačovej konferencii po mimoriadnom zasadnutí Európskej rady to v piatok (27. 11.) povedal predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
Pôžička podľa neho bude poskytnutá cez mechanizmus posilnenej spolupráce, v rámci ktorej môže SR využiť tzv. opt-out. Rovnaký postoj podľa Fica avizovali aj premiéri Maďarska a Českej republiky.
Na zasadnutí podľa Fica neboli prijaté rozhodnutia o pôžičke, konštatovalo sa však, že pri úvere nad 45 miliárd eur prichádza do úvahy jediné riešenie, a to posilnená spolupráca. „Opätovne potvrdzujem slová, ktoré som niekoľkokrát povedal – tak ako pri 90-miliardovej pôžičke, ani pri tejto pôžičke nemá Slovensko záujem byť jej súčasťou,“ povedal Fico.
Slovensko však podľa jeho slov nemôže brániť iným krajinám, ak chcú Ukrajine požičať. O strope pôžičky sa bude rokovať na decembrovom zasadnutí. „Kto chce, sa k tomu prihlási. Slovensko sa k tomuto hlásiť nebude,“ uviedol.
Približne 14 miliónov ročne
Slovensko by podľa Fica svojou neúčasťou na pôžičke ušetrilo na úrokoch. Tie by sa platili z rozpočtu EÚ a na Slovensko by podľa neho pripadlo približne 14 miliónov eur ročne. O túto sumu by Slovensko zaplatilo menej do rozpočtu Únie. Časť z týchto peňazí by mohla byť použitá na humanitárnu pomoc Ukrajine v podobe slovenských výrobkov.
Premiér zopakoval, že pôžička pre Ukrajinu zo strany Únie je v skutočnosti darom, keďže podľa Európskej komisie sa má úver splácať až po vyplatení reparácií zo strany Ruska, čo sa podľa neho nikdy nestane.
Fico zdôraznil, že SR chce s Ukrajinou naďalej spolupracovať bilaterálne, formou spoločných rokovaní vlád a balíkov humanitárnej, nie vojenskej pomoci. Je pripravená dodávať produkty vyrobené na Slovensku, ktoré Ukrajina potrebuje, napríklad generátory, lokomotívy či odmínovacie stroje.
Premiér upozornil, že v návrhu dlhodobého rozpočtu EÚ je na roky 2028 až 2034 pre Ukrajinu vyhradených približne 100 miliárd eur. Navyše sa počíta s približne 40 miliardami eur ako predvstupovou pomocou.
Slovensko je pripravené na kompromisy
Slovensko podľa Fica patrí ku krajinám, ktoré sú pripravené na kompromisy, a podporuje snahy uzavrieť rokovania o budúcom sedemročnom rozpočte EÚ (2028 – 2034) ešte do konca tohto roka.
Fico spresnil, že štvrtok (26. 11.) bol kompletne venovaný rokovaniam o tom, kde sa EÚ nachádza z pohľadu rozpočtu. Ocenil úlohu, ktorú pri tom zohral predseda Európskej rady António Costa, ktorý si vypočul všetkých lídrov a aj jednotlivé skupiny krajín.
„Nedošlo k žiadnym ústupkom. Ja som nepocítil, že by niekto povedal: Dobre, ideme teraz cestou kompromisov,“ opísal atmosféru rokovaní. Zároveň dodal, že on patrí medzi tých, ktorí sú pripravení na kompromisy, ale aj medzi tých, ktorí chcú poukázať na špecifiká Slovenska. Spomenul napríklad veľké farmy a stropovanie cien pri priamych platbách.
Rokovania podľa neho naznačili, že je skupina krajín, ktorá navrhuje zvýšiť rozpočet, ktorý Costa kompromisne navrhol vo výške 1,8 bilióna eur, ďalšia skupina navrhuje túto sumu znížiť a skupina priateľov kohézie odmieta zásahy do výdavkov na odstraňovanie regionálnych rozdielov a do poľnohospodárskej politiky.
„Slovensko bude naďalej patriť medzi krajiny, ktoré budú mať viac z rozpočtu EÚ, ako do tohto rozpočtu dajú,“ vysvetlil premiér. Podľa Fica sa dlhodobý rozpočet bude trochu podobať na plán obnovy, lebo bude obsahovať míľniky a podmienenosti a čerpanie fondov sa sprísni.
„Uvedomujem si, aké je dôležité sa dohodnúť do decembra,“ dodal najmä s odkazom na budúcoročné jarné prezidentské voľby vo Francúzsku.
Systém predaja emisných povoleniek
„Za slovenskú vládu musím povedať, že musíme byť pripravení, ak chceme byť naďalej čistými prijímateľmi, že náš prínos do rozpočtu EÚ sa zvýši. Teraz nechcem hovoriť, koľko presne to bude znamenať, lebo to sa môže meniť podľa toho, aká bude celková výška rozpočtu,“ vysvetlil.
Upozornil, že veľká nezhoda medzi lídrami je o vlastných nových zdrojoch. Niektoré krajiny totiž nesúhlasia s príjmami zo systému predaja emisných povoleniek (ETS 1), ďalšie odmietajú digitálne dane alebo daň z tabaku, ktorá môže negatívne ovplyvniť domáce rozpočty.
„Musíme ísť do nejakých kompromisov, ak máme záujem dosiahnuť v decembri tohto roku dohodu o rozpočte. Pokiaľ ide o Slovensko, záleží nám na tom, aby zostala rovnaká obálka pre kohéziu a spoločnú poľnohospodársku politiku,“ odkázal premiér.