Štát upozorňuje, že prostredníctvom svojho kontrolného orgánu nedokáže riadne preveriť hospodárenie vlastnej zbrojárskej spoločnosti. Štátna spoločnosť DMD Group podľa Najvyššieho kontrolného úradu neposkytla kontrolórom potrebnú súčinnosť. Úrad tak nedokázal komplexne preveriť jej hospodárenie ani nakladanie s majetkom štátu.
Jediným akcionárom DMD Group je ministerstvo obrany. Pod holding patria zbrojárske spoločnosti Konštrukta – Defence a ZTS – Špeciál. Holding vlastní aj polovičný podiel vo výrobcovi munície ZVS holding.
Podľa kontrolórov úradu nedostali originály požadovaných dokumentov ani hlavnú účtovnú knihu a tie, čo predložili, mali byť neprehľadné. Štátna spoločnosť má pritom zo zákona povinnosť s kontrolórmi spolupracovať.
„Keďže kontrolóri nemali k dispozícii všetky relevantné informácie, po prvýkrát po ukončení kontroly sa nemôžu komplexne vyjadriť k zákonnosti, hospodárnosti a transparentnosti fungovania štátnej spoločnosti,“ povedala hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu Daniela Bolech Dobáková.
Automaticky to neznamená, že došlo k finančným podvodom. Úrad to iba nedokázal spoľahlivo overiť.
Preverovaniu hospodárenia spoločnosti DMD Group sa v Rádiožurnále venoval redaktor Slovenského rozhlasu Peter Madro:
Reakcie poslancov
Na správu Najvyššieho kontrolného úradu reagovali aj poslanci v parlamente. Bližšie sme zisťovali reakcie členov parlamentného bezpečnostného výboru.
„Verím a naozaj dôverujem aj ministrovi obrany (Robertovi) Kaliňákovi aj spoločnosti DMD, že konajú v rámci zákonného rámca. No ak by tento zákonný rámec prerušovali alebo naozaj prekračovali, tak tam má prísť sankcia, ale to už musí posúdiť nezávislý orgán,“ uviedol podpredseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Michal Bartek (Hlas-SD).
Opozičný člen výboru Juraj Krúpa (SaS) kritizuje vládu za to, že podľa neho nerešpektuje kontrolné inštitúcie štátu a vyslovil tiež obavy z možného oslabovania štátnych zbrojárskych podnikov v prospech súkromných spoločností českého miliardára a zbrojárskeho podnikateľa Michala Strnada.
„To je možno dôvod, prečo im nebola umožnená kontrola, aby sme sa nedozvedeli, že dochádza, podľa mňa k utlmeniu, alebo možno aj k plazivej privatizácii slovenských podnikov,“ dodal Krúpa.
Na reakcie štátnej spoločnosti DMD Group, ako aj ministerstva obrany nateraz čakáme.