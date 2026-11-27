Maďarská polícia začala trestné stíhanie vo veci podozrenia z ohrozenia železničnej dopravy v súvislosti s prípadom, pri ktorom sa v meste Mezőkövesd pri vystúpení z vlaku ťažko zranila 20-ročná vysokoškoláčka.
Ako uviedol portál telex.hu, mladá žena v nemocnici v severomaďarskom Miškovci vážnym zraneniam podľahla.
Nešťastie sa stalo v utorok (24. 11.) na železničnej stanici v Mezőkövesde, kde pri vystupovaní z vlaku IC Hernád smerujúceho z Budapešti do Košíc sa jej vo dverách zachytil batoh, po čom ju súprava vliekla niekoľko stoviek metrov, uviedol portál.
Študentka mala podľa niektorých maďarských médií 18 rokov, čo však nemocnica, ani polícia nepotvrdila. O jej úmrtí informovala v piatok popoludní Nemocnica Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy.
„Zranená osoba zo železničnej nehody v Mezőkövesde z 24. novembra 2026 dnes (v piatok) napriek všetkému úsiliu o jej záchranu, starostlivej opatere a plnému využitiu dostupných terapeutických možností v Nemocnici Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy zomrela. Aj touto cestou vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí svojím darovaním krvi a nezištnou pomocou prispeli k snahám o záchranu života zranenej,“ uviedla nemocnica vo vyhlásení a dodala, že v mene všetkých zamestnancov vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine a blízkym zosnulej.
Vážne zranenia
K tragédii došlo v utorok večer, keď sa mladá vysokoškoláčka pokúšala na stanici v Mezőkövesde vystúpiť z posledného vozňa vlaku IC Hernád. Dvere súpravy jej pri zatváraní privreli tašku a ruku, pričom rozbiehajúci sa vlak ju následne vliekol niekoľko stoviek metrov. Žena utrpela devastačné zranenia a lekári jej museli amputovať obe dolné končatiny.
Záznamy ukazujú, že po trojsekundovej výstrahe pred zatvorením dverí prebehla vozňom postava k zadným dverám a hoci si incident všimli cestujúci a výpravca okamžite zmenil návestidlo na červenú a volal rušňovodičovi, vlak už stihol za ten čas zrýchliť na sto kilometrov za hodinu. Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá vedie trestné stíhanie vo veci ohrozenia železničnej dopravy.