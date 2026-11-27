Úvodné preteky ženského programu Svetového pohára v biatlone vyhrala Elvira Öbergová. Dvadsaťsedemročná Švédka triumfovala vo vytrvalostných pretekoch v Kontiolahti časom 41:47,9 minúty a napriek tomu, že mala jednu trestnú minútu, zdolala svoje stopercentné súperky o viac ako 20 sekúnd.
Druhá bola domáca Fínka Sonja Leinamová (+22,7 s) a tretia skončila Francúzka Julia Simonová (+35,4 s). Zo štvorice Sloveniek na štarte bola najvyššie Mária Remeňová na 54. mieste.
Pre Öbergovú to bol už štrnásty individuálny triumf vo Svetovom pohári. Jedinú streleckú chybu spravila na druhej položke, po poslednej strácala na Leinamovú a Simonovú osem sekúnd, ale v záverečnom okruhu ukázala svoju veľkú silu na bežkách.
Fínska reprezentantka udržala druhé miesto a vyrovnala tak svoj najlepší výsledok zo SP, ktorý dosiahla pred dvoma rokmi v Östersunde rovnako vo vytrvalostných pretekoch. Simonovej v záverečnom kole nezostali sily na finiš a už na predposlednom medzičase bolo zrejmé, že nebude bojovať o prvenstvo.
Zo štvorice Sloveniek skončila najvyššie na 54. mieste Mária Remeňová, ktorá nazbierala tri trestné minúty a v cieli mala manko 6:06,5 minúty na víťazku.
„Na prvej položke sa mi vypomstil vietor, na druhej som preto už cvakala. Čo sa týka behu, tak to posledné kolo bolo najťažšie, predtým som sa mala celé tri s kým ťahať. Nie som spokojná, očakávala som od seba viac,“ povedala pre STVR Šport.
Ema Kapustová dobehla s dvoma chybami o pol minúty pomalšie, čo jej stačilo na 60. pozíciu. „Musím pochváliť servis, lyže ma dnes podržali, ale bežecky to nebolo ono. Čo sa týka streľby, stojky v poriadku, ale na ležkách som spravila chyby. Nie je to vhodný začiatok, vždy môže byť lepšie a je na čom pracovať,“ zhodnotila svoj výkon.
Zuzana Remeňová si „odpálila“ preteky už na prvej ležke, keď minula štyri terče. Na ďalších položkách pridala ešte tri trestné minúty a s mankom takmer desať minút obsadila až 91. miesto. Debut vo Svetovom pohári absolvovala Michaela Straková, ktorá na prvých troch položkách minula štyri terče, ale poslednú položku vybielila a naladila sa tak na kratšie disciplíny. So stratou 8:23,0 min. skončila na 81. priečke.