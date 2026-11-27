Noc pod holým nebom, bez pohodlia a tepla domova. Dobrovoľníci sa odhodlali stráviť jednu takú noc, aby si skúsili to, čo ľudia bez domova zažívajú neustále – ulica je totiž ich každodennou realitou. V rámci podujatia Noc vonku takto prejavili solidaritu a upozornili na to, že strecha nad hlavou nie je pre každého samozrejmosťou.
Michal bol v Banskej Bystrici jediný, kto sa rozhodol zostať celú noc vonku. Ako útočisko si vybral stôl. „Prišiel som kvôli tomu, lebo chcem vyjadriť solidaritu s ľuďmi, ktorí spávajú na ulici. Či sneží, či prší, či sú mrazy a asi nemajú kam ísť,“ povedal účastník Noci vonku Michal.
Ostatných od spánku vonku odradilo aj počasie. V meste aj večer snežilo a bolo mokro. Ešte predtým si však spoločne pozreli film práve na tému života na ulici.
„Ja mám také zdravie, že by som to nezvládla. Som dôchodkyňa. Radšej by som bola, keby si to vyskúšali ľudia, ktorí majú všetko,“ povedala účastníčka Noci vonku.
Noci vonku sa v Správach z regiónov venovali redaktori Alexander Ernest a Lucia Benetinová:
Zostať na noc vonku sme sa rozhodli vyskúšať na vlastnej koži. Asi na trištvrte hodiny sme zakotvili pod prístreškom jednej z budov – prišlo nám to ako celkom dobrý úkryt. No keďže bol dážď so snehom a zima, odišli sme domov.
Noc vonku v Michalovciach
V Michalovciach noc vonku zvládlo 13 zo 14 účastníkov. Teplota sa v noci pohybovala okolo nuly, fúkal nepríjemný vietor a pršalo.
„Horšie ako zima bolo to nepohodlie, ten pocit, že človek nemôže prísť domov a schovať sa dakde v bezpečí, hlavu, so svojimi blízkymi,“ opísal jeden z Michalovčanov.
Vonku ľudia symbolicky nocovali v 15 mestách a podporili tak viac ako 71-tisíc ľudí, ktorí na Slovensku žijú bez domova. To, že sa Noc vonku konala v novembri zo štvrtka na piatok, bolo zámerné.
„Vyskúšali si, aké to je po takej prebdenej, chladnej noci, keď ste celí uzimení a polámaní, odpracovať osem hodín ako obvykle,“ uviedla výkonná riaditeľka OZ Vagus Alexandra Reháčková.
Aj preto je dôležité nezostať ľahostajný k tým, ktorí nemajú strechu nad hlavou, a pomôcť akoukoľvek formou.