Židovská synagóga ako dominanta Lučenca a Novohradu je zatvorená už niekoľko mesiacov. Pred časom ju opätovne získala súkromná spoločnosť za jedno euro. Radnica do nej za desať rokov investovala niekoľko miliónov.
Koncerty, výstavy, plesy aj zasadnutie vlády – lučenská synagóga sa stala symbolom juhu stredného Slovenska. Pred viac ako desaťročím ju kúpila samospráva v zlom stave od súkromnej spoločnosti za euro. Obnovila ju za takmer dva a pol milióna. Po uplynutí času využil pôvodný vlastník predkupné právo a získal ju naspäť tiež za euro
Súkromná spoločnosť prevzala synagógu ešte v septembri, no tá ostáva stále zatvorená. „Mesto nám odovzdalo synagógu v neprevádzkovateľnom stave, nakoľko neboli vykonané určité revízie tlakových expanzných nádob, elektrickej inštalácie a plynovej kotolne. Najzávažnejšie bolo, že nebolo funkčné zariadenie na odvod dymu a tepla v prípade požiaru,“ uviedla hovorkyňa súkromnej spoločnosti Adriána Černega.
Synagóge v Lučenci sa v Správach z regiónov venoval redaktor Radovan Kondrlík:
„Revízie sme vykonávali v priebehu roka podľa toho, ako boli nastavené. Škoda, že nedodržali to, čo deklarovali,“ vyhlásila vedúca Mestského múzea v Lučenci Andrea Moravčíková.
Bývalé vedenie mesta sľubovalo, že synagóga bude slúžiť obyvateľom. Nové chce nápravu súčasného stavu.
„Mňa veľmi mrzí, že tento krásny kultúrny stánok je zavretý. Myslím, že všetci obyvatelia Lučenca navštevovali synagógu, boli tam krásne podujatia,“ priznala kultúrna aktivistka v Lučenci Ľudmila Lácová.
„Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, avšak momentálne nevieme prispieť k náprave. Zmluvne máme garantované tri podujatia ročne. Pevne veríme, že k naplneniu týchto záväzkov dôjde,“ povedal viceprimátor mesta Lučenec Tomáš Endrödy.
Staronový súkromný vlastník synagógy avizoval, že ju otvorí po dokončení revíznych prác v decembri.