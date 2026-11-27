Autobusy môžu nahradiť vlaky na niektorých trasách. Dôvodom je podľa Železničnej spoločnosti Slovensko nízky počet cestujúcich. Železniční odborári protestujú, že takýto krok by ohrozil pracovné miesta v sektore. Ministerstvo dopravy tvrdí, že zatiaľ ide iba o návrh.
Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila verejnú súťaž na autobusovú dopravu na deviatich železničných úsekoch.
Ide o trasy: Banská Štiavnica – Zvolen osobná stanica, Zvolen osobná stanica – Horná Štubňa, Tisovec – Brezno, Tisovec – Jesenské, Jesenské – Fiľakovo, Šahy – Čata, Kúty – Skalica na Slovensku, Turzovka – Makov a Skalité – Zwardoň.
„Hlavným dôvodom pripravovanej zmeny je dlhodobo nízky počet cestujúcich na vybraných železničných úsekoch a k nemu neúmerne vysoké náklady,“ informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
Zmenám v železničnej doprave na deviatich úsekoch sa v Správach venovali redaktori Alexander Ernest, Branislav Caban a Annamária Ďurková:
Odborové združenie železničiarov argumentovalo, že touto zmenou príde o prácu veľa zamestnancov. „Máme prísľub, že daných vodičov využijú, aj vlakový personál na iných tratiach v rámci Železničnej spoločnosti Slovensko,“ uviedol predseda Odborového združenia železničiarov Dávid Capik.
Regionálne štáby Slovenskej televízie zisťovali názory cestujúcich, ktorí vlakmi na daných úsekoch jazdia. „Taká hlúposť, lebo zas viac áut bude na cestách a čo sa týka zimy, bude to horšie. Za mňa vlaky sú v pohode,“ povedal jeden z cestujúcich.
„Autobusy budú podľa mňa preplnené. Hlavne keď máme tašky, keď ideme z internátu a nebude to dobrý nápad,“ vyhlásil ďalší cestujúci.
Rezort dopravy hovorí o prospešnej zmene
Železničná spoločnosť Slovensko tvrdí, že vyhlásenie tohto verejného obstarávania neznamená, že vlaky automaticky nahradia autobusmi.
Podľa ministerstva dopravy by však táto zmena bola pre cestujúcich prospešná. „Pretože zastávky autobusov budú kopírovať zastávky dnešných vlakových staníc. Ak sú však tieto stanice mimo obce, autobusy prevádzkované ZSSK budú zastavovať po dohode s obcou na mieste, kde to bude pre občanov oveľa lepšie dostupné,“ priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
Podľa Železničnej spoločnosti Slovensko sa bude každý z deviatich úsekov ešte individuálne prehodnocovať. Zatiaľ nie je rozhodnuté, či a odkedy by mali autobusy jazdiť.