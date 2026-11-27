Tisíce dievčat a žien, ktoré sa v októbri zúčastnili celonárodných protestov vo Francúzsku a boli vystavené slzotvornému plynu, zaznamenali poruchy menštruačného cyklu, silné krvácanie alebo spontánny potrat.
Ich svedectvá zhromaždilo feministické združenie Lacrymos de Sang (Krvavé slzy), ktoré skúma možné vplyvy slzného plynu na reprodukčné zdravie. S gynekologickými ťažkosťami sa zverilo 94 percent z viac ako 9 200 respondentiek, vrátane stredoškoláčok, napísal v piatok (27. 11.) denník The Guardian.
Problémy žien siahali od bolestivých maternicových kŕčov a nezvyčajne silného krvácania až po vynechanie menštruácie. Niektoré ženy opísali bolesť tak intenzívnu, že kvôli nej neboli schopné chodiť do práce. Iné uviedli, že krvácali celé týždne. „Nikdy som toľko nekrvácala,“ povedala jedna z demonštrantiek.
Dve respondentky uviedli, že skončili v nemocnici s anémiou po veľkej strate krvi. Niektoré hlásili krvácanie napriek tomu, že bežne nemenštruujú, a to vrátane žien, ktoré prešli menopauzou alebo užívajú hormonálnu antikoncepciu.
Zo 47 tehotných žien, ktoré uviedli, že boli vystavené slzotvornému plynu, 15 z nich prekonalo spontánny potrat. Sedemnásť tehotných žien zaznamenalo kontrakcie, bolesti alebo krvácanie a dve uviedli, že vyhľadali akútnu gynekologickú starostlivosť.
O dieťa prišla v siedmom mesiaci
Jedna žena opísala, že bola vystavená slzotvornému plynu pri venčení psa. Slzotvorný plyn mala na tvári niekoľko minút, čo u nej vyvolalo silné zvracanie a krvácanie. „Mala som pocit, ako keby som močila. O svoje dieťa som prišla v siedmom mesiaci tehotenstva,“ uviedla.
Francúzska polícia v najnapätejšej fáze protestov, ktoré vypukli kvôli nevyhovujúcim podmienkam na stredných školách, použila 17. októbra proti demonštrantom približne 22-tisíc granátov so slzotvorným plynom. To zodpovedá približne dvom granátom každé tri sekundy počas desaťhodinového zásahu, poznamenal denník The Guardian.
Ženy a dievčatá mladšie ako 20 rokov, ktoré tvorili veľkú časť účastníkov, hlásia viac príznakov a ich rýchlejší nástup v porovnaní so staršími respondentkami.
„Stres môže narušiť menštruačný cyklus a spôsobiť predčasný alebo oneskorený nástup menštruácie, ale nevysvetľuje silné krvácanie u osôb, ktoré prešli menopauzou, ani spontánne potraty,“ uviedla Solène Rougeuxová, doktorandka v odbore neuroendokrinológie, ktorá v združení Lacrymos de Sang viedla analýzu údajov zo svedectiev.
„Nevieme, aké dlhodobé dôsledky by mohlo mať opakované vystavenie slzotvornému plynu na ich reprodukčné zdravie,“ uviedla zakladateľka združenia Eva-Luna Tholanceová.
Vedeckých štúdií, ktoré by skúmali vplyv slzného plynu na zdravie žien, je málo. Doterajší výskum sa väčšinou týkal zdravých mužov vo vojenskom prostredí. O poruchách menštruácie po vystavení slzotvornému plynu však už informovali ženy po účasti na prodemokratických demonštráciách v Hongkongu v roku 2019 či účastníčky protestov hnutia Black Lives Matter v Spojených štátoch v roku 2020.
Podobné svedectvá sa v posledných rokoch v USA objavili aj po protestoch na podporu Palestíny a proti protiimigračným zásahom.