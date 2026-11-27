Zatiaľ čo 50-percentné zľavy na vlakovú dopravu budú pokračovať, polovičné zľavy na autobusovú dopravu sa skončia už o niekoľko dní. Dopravcovia a mestá zatiaľ nedostali žiadne oficiálne správy o pokračovaní zliav. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) však hovorí, že zľava sa má vrátiť.
Niektoré mestá cestujúcich upozorňujú na návrat pôvodných, nezľavnených cien v MHD aj prímestských autobusoch.
„Na základe dostupných informácií pripravujeme všetko potrebné na to, aby sme 1. decembra ukončili poskytovanie zľavneného cestovného a vrátili sa k pôvodnej tarife,“ uviedol riaditeľ Dopravného podniku mesta Košice Róbert Nagy.
„Platnosť dočasnej úpravy vybraných cien cestovného v MHD Banská Bystrica sa ukončí dňa 30. 11. 2026,“ informovala hovorkyňa mesta Banská Bystrica Zdenka Marhefková.
Zľave v MHD sa v Správach venoval redaktor Martin Belej:
Minister financií tvrdí, že zľavy sa do autobusovej dopravy majú vrátiť približne po dvoch týždňoch od ich skončenia.
„Hovorili sme o MHD a hovorili sme aj o prímestských autobusoch. Do konca roka sme sa s pánom premiérom Robertom Ficom dohodli, že by sme to ešte predĺžili,“ vyhlásil Kamenický.
Ak vláda zľavy obnoví, mestá a dopravcovia musia opatrenie zaviesť do praxe čo najrýchlejšie. „Pokiaľ príde takáto požiadavka, veľmi radi tomu vyhovieme a urobíme maximum preto, aby sme zľavu v doprave udržali čo najdlhšie,“ povedal Nagy.
„Niekoľko dní potrebujeme na informovanie cestujúcej verejnosti aj nášho personálu. Určite nejaké dva, tri dni je primeraná doba,“ vyjadril sa prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský.
Predĺženie zliav na autobusovú dopravu má podľa ministra financií stáť ďalších 12 miliónov eur. Na pokračovanie zliav vo vlakoch štát vyčlenil päť miliónov. Doteraz na lacnejšie cestovné minul 32 miliónov eur.