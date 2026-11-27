Bratislava spúšťa nový dopravný prieskum. Dáta bude zbierať priamo v teréne. Mesto má v pláne zistiť, odkiaľ, kam, kedy a ako obyvatelia cestujú. Výsledky majú mestu pomôcť s plánovaním rozvoja dopravnej infraštruktúry. Prieskum si objednala od dvoch spoločností. Zaplatí zaň 1,6 milióna eur.
Na zber údajov majú spoločnosti podľa zmluvy štyri mesiace. Prieskum sa okrem najviac využívaných trás zameriava aj na vek, ekonomický status, počet členov domácnosti, príjmovú kategóriu, ale aj na to, či majú obyvatelia mesta k dispozícii auto.
„Vďaka tomu získame nový model Bratislavy, vďaka ktorému budeme môcť posudzovať dopad plánovaných dopravných opatrení, keď sa budú plánovať nové cesty, nové križovatky, značenie nových buspruhov, prípadne obmedzovanie rýchlosti v niektorých častiach Bratislavy,“ uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Potrebujú vedieť, ktorý deň v týždni, odkiaľ kam idú, či idú sami, či vozia náklad a tak ďalej. A na základe týchto informácií vedia oveľa lepšie plánovať. Preto aj Bratislava tieto informácie potrebuje, aby vedela do budúcnosti plánovať dopravnú infraštruktúru,“ objasnil dopravný analytik Jozef Drahovský.
Preferencie obyvateľov mesta
Údaje majú Bratislave pomôcť aj pri plánovaní nových električkových tratí či obmedzovaní nákladnej dopravy vo vybraných oblastiach.
Prieskum sa zameriava aj na to, kedy a prečo využívajú Bratislavčania skôr auto ako mestskú hromadnú dopravu.
„Iba pešo. Lebo mám také šťastie, že všetko mám v takom pätnásť – dvadsať- tridsaťminútovom rádiuse a doprava ma stresuje,“ povedal jeden z obyvateľov Bratislavy.
Dopravnému prieskumu v Bratislave sa v Správach venoval redaktor Peter Tarasovič:
„Toto sú pre nás cenné údaje, na základe ktorých budeme môcť či už zlepšovať MHD alebo ju nastavovať tak, aby bola možno populárnejšia, využiteľnejšia ešte pre väčší počet ľudí,“ doplnil Bubla.
Podľa dopravného analytika je takýto prieskum v hlavnom meste nutný. Myslí si, že by sa dal urobiť aj efektívnejšie.
„Lepšie by bolo, keby Bratislava vytvorila nejaký web, na ktorom by ľudia mohli zadávať tieto údaje. Takisto organizácie, čím by bolo oveľa viac údajov a nemuselo by to byť finančne tak drahé a výsledky by boli oveľa vernejšie,“ vysvetlil dopravný analytik.
So zberom dát začalo mesto v Ružinove. Dáta chcú využiť pri plánovaní dopravných obmedzení počas rekonštrukcie električkovej radiály.