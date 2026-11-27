Vôňa medovníkov, oblátok, medoviny a tradičných jedál, či vianočné ozdoby, sviečky, medy aj remeselné výrobky. Na Slovensku sa postupne začínajú vianočné trhy. V Bratislave v piatok (27. 11.) podvečer na Hlavnom námestí už rozsvietili aj vianočný stromček. Vianočná atmosféra však láka ľudí na námestia po celej krajine.
Vianočná atmosféra už zavítala aj do Nitry, na vianočných trhoch prvé stánky otvorili v piatok, ďalšie pribudnú v nasledujúcich dňoch.
„Každý rok je to dobré, pekné. Prišli sme preto, lebo tu máme vnuka a Matúško tu má bračeka zo škôlky a dnes ozdobujú stromčeky, tak sme ich prišli pozdraviť,“ povedal návštevník Vianočného mestečka v Nitre.
Nitrianska tradícia
Zdobenie stromčekov deťmi sa v Nitre pri otvorení trhov stalo už tradíciou. Návštevníkov láka aj ponuka predajcov.
„Už sa to stáva tradíciou, že tu predávame sviečky z včelieho vosku, vyrábané doma, v rôznych tvaroch, farbách a niekedy ich aj maľujeme,“ ozrejmila predajkyňa vo vianočnom mestečku.
„Máme celkovo tridsať stánkov, osem z ich je na občerstvenie, osem je nápojových, dvanásť sú remeselné stánky s rôznymi vianočnými výrobkami,“ uviedol hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
Otvoreniu vianočných trhov v Nitre a v Bratislave sa v relácii Správy venovali redaktori STVR Jana Obrancová a Samuel Rešetár:
Stánky s vianočným tovarom a občerstvením lákali návštevníkov aj v hlavnom meste. „Ja som si kúpila zemiakovú placku s trhaným mäsom a je výborná,“ povedala návštevníčka vianočných trhov v Bratislave. „Kúpila som si guláš,“ uviedla zahraničná návštevníčka. „Dala som si niečo vyprážané s čokoládou, lebo som mala veľkú chuť na sladké,“ dodala ďalšia.
„Je tam 74 stánkov s pestrou ponukou jedál, nápojov, darčekov, balených potravín, ale aj neziskového a pomáhajúceho sektora,“ skonštatovala riaditeľka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska Katarína Hulíková.
Rozsvietili stromček
Na Hlavnom námestí v Bratislave sa rozsvietil vianočný stromček. Rozsvietením pätnásťmetrovej jedle sa slávnostne začali bratislavské Vianoce.
„Pätnásť metrov vysoká jedľa biela, ktorá nám bola venovaná zo Záhorskej Bystrice. Je ozdobená štyristo kusmi vianočných ozdôb a nespočetným množstvom svetielok a žiaroviek,“ vysvetlila Hulíková.
Vianočné trhy v hlavnom meste potrvajú do 3. januára. Stánky budú otvorené každý deň okrem 24. a 25. decembra.