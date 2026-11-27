Ak v Španielsku vyhrá v nedeľných (29. 11.) voľbách pravica, môže sa stať, že Španielsko odstúpi od spoluorganizovania majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2030.
Líder tamojšej krajne pravicovej strany Vox Santiago Abascal, ktorý sa môže dostať do vlády, vo štvrtkovej (26. 11.) poslednej televíznej debate vyhlásil, že Španielsko nemôže byť spoluhostiteľom žiadneho turnaja, kým je Ceuta pod tlakom.
Za týchto okolností podľa neho Španielsko nemôže spolupracovať s Marokom. Medzitým však španielska opozícia s pomocou umelej inteligencie zmanipulovala video, v ktorom si Pedro Sánchez oblieka futbalový dres.
Situácii pred voľbami v Španielsku sa v Čítaní zo zahraničnej tlače venovala redaktorka Miroslava Neira Cuellar Hospodárová:
Premiér v drese Španielska
Sedemnásťsekundové volebné video ukazovalo španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, ako sa pri obliekaní dresu španielskeho národného futbalového tímu prihovára do kamery. „Pretože toto je Španielsko, pluralitná a rozmanitá krajina,“ povedal, keď sa otočil, aby odhalil číslo 19 na chrbte. Ide o číslo dresu hviezdneho španielskeho hráča s marockými koreňmi Lamina Yamala.
🇪🇸‼️ | Pedro Sánchez desesperado por conseguir el voto de los futboleros, elige al «azar» la camiseta de Lamine Yamal de origen marroquí. https://t.co/11d9kBIH8x— EDATV (@edatvoficial) November 24, 2026
O deň neskôr sa však opozičná Ľudová strana (PP), ktorá mimochodom vedie v predvolebných prieskumoch, dostala pod paľbu kritiky. Rovnaké video totiž upravila s pomocou AI tak, aby to vyzeralo, že Sánchez si obliekol dres marockej reprezentácie.
Incident preto vyvolal ostrú diskusiu o zneužívaní AI v predvolebnej kampani na manipuláciu s voličom. Video totiž nebolo označené ako upravené.
Kým Sánchez a jeho ľavicoví spojenci sa snažia udržať pozornosť v otázkach, ako je bývanie, dôchodky a práva žien, ľudovci a protimigračná strana Vox sa snažia zamerať diskusiu na otázky, ako je imigrácia.
Niektorým ale neuniklo, že ľudovci videom nechtiac zdôraznili ešte jedno prepojenie medzi Španielskom a Marokom. Použili číslo 10, ktoré v Maroku nosí hráč Realu Madrid narodený v Malage Brahim Díaz, ktorý je Španiel.