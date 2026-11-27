Nezvyčajná nehoda v americkom meste Toledo v štáte Ohio narušila vo štvrtok (26. 11.) dopravu na diaľnici Interstate 75. Nákladný kamión prevážajúci poštu zišiel z bežnej trasy a zostal zakliesnený medzi dvoma nadjazdmi. Pri nehode sa nikto nezranil. Informuje o tom spravodajský web 13abc.com.
Tamojší dopravný úrad zverejnilo video, na ktorom je vidieť, ako vodič stráca kontrolu nad vozidlom. Kamión následne zostal stáť naprieč dvoma vyvýšenými cestami.
Úrady označili situáciu za mimoriadne nezvyčajnú. Podľa hasičov z Toleda k nehode prispelo nepriaznivé počasie.
„Vodič, žiaľ, stratil kontrolu nad vozidlom v dôsledku vetra a dažďa a kamión zostal zakliesnený medzi dvoma nadjazdmi. Našťastie sa nikto nezranil,“ uviedol predstaviteľ hasičského a záchranného zboru v Tolede.
WATCH: Video from the Ohio Department of Transportation shows a semi-truck losing control while turning and skidding across the gap between two off-ramps. Authorities pulled the truck back onto the road and towed it away. No injuries were reported. https://t.co/WCFvFtEhgX— Breaking911 (@Breaking911) November 27, 2026
Záchranné zložky najskôr dostali kamión späť na vozovku. Následne začali vyslobodzovať náves, ktorý nakoniec naložili na odťahové vozidlo. Po odstránení kamióna a dokončení upratovacích prác obnovili dopravu v smere na sever.
Pri nehode došlo aj k úniku paliva. Záchranári však potvrdili, že kamión neprevážal nebezpečné látky. Presné okolnosti nehody zatiaľ nie sú známe. Vyšetrovaním prípadu sa bude zaoberať polícia v Tolede.
Nehoda sa stala v čase, keď Spojené štáty zasiahlo nepriaznivé počasie. Silné búrky a záplavy na oboch pobrežiach krajiny narušili aj dopravu počas sviatočného obdobia.
More images from the semi jackknifed on the Anthony Wayne Trail exit, with the trailer still on I-75N. https://t.co/F2KBmxY8am— 13 Action News (@13abc) November 26, 2026