Divák z Banskej Štiavnice má mamu, ktorá po mozgovej príhode potrebuje pomoc pri bežných veciach. Doteraz nikto z rodiny žiadny príspevok nepoberal. Do relácie Peniaze preto poslal otázku, ako sa od januára k novému príspevku môže dostať.
“Vstupnou bránou aj k tomuto príspevku je integrovaný posudok. Takže ak nastane situácia, že niekto z blízkych potrebuje pomoc, je potrebné obrátiť sa na úrad práce v mieste bydliska a požiadať o vydanie integrovaného posudku,“ informovala riaditeľka odboru sociálnych služieb ministerstva práce Mária Machajdíková.
Žiadosť o príspevok sa dá podať aj hneď. Ak rodina potrebuje službu okamžite, pri pobytovom zariadení sa treba obrátiť na vyšší územný celok.
“Zároveň je dobré povedať, že niekedy bezodkladne môže pomôcť aj služba ambulantnou formou alebo terénnou, čiže opatrovateľská služba. V tom prípade je dôležité obrátiť sa na obec,“ odporučila Machajdíková.