Voľba poštou je základné demokratické právo občanov, štát by im mal pomáhať s jeho umožňovaním, vyhlásil podpredseda Európskeho parlamentu (EP) a člen predsedníctva PS Martin Hojsík v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Nemal by ich obmedzovať, ako v prípade rušenia voľby zo zahraničia. Europoslanec a predseda hnutia Republika Milan Uhrík uviedol, že takáto voľba nie je štandardom ani v mnohých vyspelých štátoch.
„Voľba poštou nie je tajná, nie je rovná a je ľahko zneužiteľná,“ vyhlásil Uhrík. Pripomenul konkrétne prípady zo Slovenska aj z USA.
Hojsík v relácii kritizoval aj ďalšie škrty vlády po troch rokoch konsolidácie. „Je to situácia, keď naozaj Ficova drahota pokračuje. Považujem to za veľmi neefektívne, pretože energodotácie a energopodpora na jednej strane dáva ľuďom, ktorí to vôbec nepotrebujú, a na druhej strane kompletne ignoruje ľudí, ktorí kúria napríklad uhlím, žijú prevažne na vidieku, nemajú žiadnu podporu a väčšinou čelia väčšiemu riziku chudoby,“ vyhlásil. V súvislosti s údajmi Eurostatu o najlacnejších potravinách v SR upozornil na nízke platy.
Uhrík povedal, že aj ďalšie krajiny ako Francúzsko či Belgicko čelia zhoršujúcej sa ekonomickej situácii. Priznal však, že slovenský rozpočet mohol byť lepší. „My kritizujeme stále to, že vláda nedostatočne šetrí na štátnom aparáte, máme zbytočné ministerstvá, počet VÚC je stále vysoký,“ povedal. Tiež upozornil na vysoké počty obecných poslancov.
Názorom europoslancov na pôžičku a pomoc Ukrajine sa v Správach venovala redaktorka Marianna Kováčová:
S Tarabom sa ťažko spolupracuje
Predseda hnutia Republika Uhrík sa vyjadril aj k sporu v spojitosti s exministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a jeho budúcnosti.
„Teraz sa ukazuje, že má obrovské škandály na ministerstve, rozdával státisícové odmeny. Môžem z politického zákulisia prezradiť, že je relatívne inteligentný, ale je s ním veľmi ťažko tímovo spolupracovať. To je dôvod, prečo s ním nikto z veľkých politických strán nechce spolupracovať,“ povedal.
Republika s ním je podľa Uhríka ochotná spolupracovať, no do veľkých politických spojenectiev s ním zrejme nepôjde. Taraba sa podľa neho na kandidátke Republiky na „99 percent neobjaví“.
Hojsík v súvislosti s ďalšou pôžičkou EÚ pre Ukrajinu zdôraznil, že je to na to, aby sa mohla brániť. Rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sú podľa neho ťažké, pretože chce obnoviť ruskú sféru vplyvu.
„Chce, aby Slovensko bolo v Ruskej zóne vplyvu,“ vyhlásil. Vyjadril presvedčenie, že ak by bolo ohrozené Slovensko, strany Smer alebo Republika by ho bránili a neodovzdali časť územia. V súvislosti s pôžičkou EÚ pre Ukrajinu zdôraznil, že je to na to, aby sa mohla brániť.
Uhrík vyhlásil, že mierové rokovania budú musieť prísť. „Čím skôr prídu, tak som presvedčený, že to bude výhodné pre Rusko, EÚ, Ukrajinu aj Slovensko,“ povedal.