Na prvý pohľad len malé modely. Ukrývajú však stovky hodín práce, trpezlivosť a cit pre detail. Vladimír Ivanka im venuje svoj voľný čas už 60 rokov. V jeho dielničke vznikajú verné zmenšeniny vojenských lietadiel, lodí či techniky. Každý kúsok má svoj príbeh a každý detail musí sedieť.
Pán Vladimír nám ukazuje krabicu s novou stavebnicou. Kým sa pustí do skladania, najprv si dôkladne preštuduje návod. Potom vyberá prvé súčiastky. Kým jednotlivé časti spojí, musí ich pripraviť aj na farbenie. Práve správne načasovanie a poradie krokov sú pri modelovaní dôležité.
“Človek musí rozmýšľať, že čo urobí prvé, druhé, tretie. Keby som to dal dovnútra a zlepil, tak už to nenafarbím. Takže sa to predpripraví a nafarbí sa to,“ opísal modelár Vladimír Ivanka.
Pri jednoduchších modeloch strávi približne sto hodín. Tie náročnejšie mu zaberú aj niekoľko mesiacov.
Vladimír Ivanka žije v Dolných Kočkovciach pri Púchove. Modelárstvo si zamiloval už ako desaťročný chlapec. “Keď som vo výklade videl stavebnicu maličkej lodičky, to ma vtedy zaujalo, otec mi s tým pomohol,” zaspomínal Ivanka.
Odvtedy ubehlo 60 rokov. Z jednej malej stavebnice sa postupne stala celoživotná vášeň. A tá ho neopustila ani počas vojenskej služby. “Odmala chcel byť pilotom, len zrakový hendikep mu v tom bránil, tak si to vybíja týmto,” prezradila manželka Mária Ivanková.
Modelárovi sa v Ranných správach venovala redaktorka Zuzana Lechanová:
Fascinujú ho príbehy
Nie sú to preňho len zmenšeniny. Fascinujú ho aj príbehy, ktoré sa za jednotlivými strojmi skrývajú. Pri stavbe sa nezaobíde bez štúdia. Históriu strojov spoznáva z kníh, internetu, ale aj od skúsenejších modelárov. Dnes, na dôchodku, má na svoju vášeň viac času. A doma aj pochopenie. “Čo mi iné zostáva, kto si hraje nezlobí,” povedala Ivanková.
S pribúdajúcimi modelmi prišla aj otázka, kam ich uložiť. Časť svojej zbierky preto postupne odovzdal obci. Stovky modelov boli dlhé roky ukryté v sklade na miestnom obecnom úrade. No teraz dostali úplne iný rozmer.
“Rozhodol som sa, že využijeme veľký priestor chodby obecného úradu a umožníme verejnosti v rámci týchto krásnych vitrín nahliadnuť do kráľovstva týchto krásnych modelov,” uviedol starosta obce Dolné Kočkovce Martin Dolinský.
“Asi 700 lietadiel, 120 modelov vojenskej techniky a okolo 20 modelov lodí,” vymenoval modelár.
Zbierka zaujme nielen svojím rozsahom, ale aj rozmanitosťou. Najväčšiu zvedavosť často vzbudzuje u tých najmenších.
Vladimír Ivanka zatiaľ nemá nasledovníka, ktorý by jeho vášeň prevzal. No modely zaujali miestnych školákov natoľko, že sa črtá spolupráca so základnou školou. Možno tak v Dolných Kočkovciach vznikne nový modelársky krúžok a s ním aj ďalšia generácia nadšencov.