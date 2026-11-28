Hokejisti HC Prešov ani po 23 odohraných kolách Tipsport ligy v sezóne 2026/2027 neokúsili chuť víťazstva v riadnom hracom čase. Pripísať si prvý trojbodový triumf im tentoraz nedovolili Košičania, ktorí vo východniarskom derby uspeli 4:2 a ovládli tak aj tretie vzájomné meranie síl v ročníku.
Tréner víťazného tímu Dan Ceman a útočník Andrej Bíreš po zápase priznali, že Košičania boli v úvodných minútach stretnutia nervózni. Kouč Prešovčanov Tommi Hämäläinen bol zas otvorene kritický k prístupu a herným výkonom svojho mužstva.
Oceliari boli v úvode nervózni
Ako prví sa ujali vedenia hostia, keď sa v piatej minúte presadil Michal Feranec. Domáci dokázali odpovedať v 14. minúte zásluhou Andreja Bíreša a o 70 sekúnd už viedli 2:1 po presnom zásahu navrátilca do zostavy Patrika Lampera. Šarišania sa opäť dotiahli v 28. minúte, keď početnú výhodu využil svojím druhým gólom v stretnutí Feranec. Predtým však nevyužili presilovku o dvoch hráčov.
Ešte pred koncom druhej tretiny vrátil oceliarom vedenie Juraj Eliaš, ktorý sa takisto presadil v presilovej hre. Hostia už na ďalší inkasovaný gól nedokázali zareagovať, v 51. minúte spečatil triumf Košičanov ďalším presným zásahom v početnej výhode kapitán Tomáš Mikúš.
„Na začiatku sme boli trochu nervózni, no po strelených góloch sme sa upokojili. Hrali sme aj oslabenie piatich proti trom, ktoré sme dobre ubránili. Za stavu 2:2 sme sa opäť ujali vedenia a už sme si ho postrážili. Prešov je tiež dobrý tím. Vidíme, že zápasy prehráva tesne, často len o gól. Vedeli sme, do čoho ideme, a sme spokojní za tri body,“ zhodnotil Bíreš.
Ten však videl isté rezervy v presilových hrách. „Určite sme mohli rozhodnúť aj skôr, ale dnes nám presilovky až tak nešli. Strelili sme v nich dva góly, no z možností, ktoré sme mali, sme mohli vyťažiť aj viac.“
Úspešný návrat po zranení zaznamenal Lamper, ktorý po trojzápasovej absencii oslávil návrat do zostavy desiatym presným zásahom v sezóne. „Sme spokojní, že sme vyhrali a po prehre so Spišskou sa opäť naladili na víťaznú vlnu. Dôležité bolo aj to, že sme sa dokázali vrátiť do zápasu. V presilovkách nám to veľmi nešlo. Dlhšie som nehral, takže prvá tretina bola ťažšia a musel som sa do toho dostať. Postupom zápasu sa to ale zlepšovalo,“ uviedol Lamper.
Košice pod tlakom
Hlavný tréner oceliarov Dan Ceman tiež priznal, že jeho zverenci boli v úvode stretnutia nervózni. „Je to pochopiteľné, pretože sa očakávalo, že musíme vyhrať. Keď hráte proti tímu, ktorý je pod vami, je to z psychického hľadiska náročné a predstava, že by sme prehrali, bola desivá. Na začiatku sme nehrali svoj hokej a nepomohlo nám ani to, že Prešov skóroval ako prvý, čo našu nervozitu ešte zvýšilo. Strelenie dvoch gólov potom trochu odbúralo tlak,“ začal 53-ročný kouč.
Podľa neho jeho tímu následne skomplikovali zápas disciplinárne prehrešky z úvodu druhej tretiny. „Mysleli sme si, že sme v dobrej pozícii a potom prišla séria vylúčení. Na situácie v oslabení piatich proti trom sme pripravení prakticky vždy. A to už keď vidíme, ktorí rozhodcovia sú na zápase, v určitých prípadoch môžeme očakávať, že budeme hrať v oslabení aj piati proti trom. Takže s tým sme počítali. Ale odohrať celé dvojminútové oslabenie troch proti piatim, ubrániť ho a potom dostať ďalšie, to bolo psychicky náročné a následne súper skóroval pri hre štyroch proti piatim,“ pokračoval.
Napriek herným výkyvom vyzdvihol odhodlanie kabíny dotiahnuť duel do úspešného konca. „Chalani chceli zápas veľmi vyhrať, možno až príliš. Občas to ovplyvnilo náš výkon, ale tvrdo pracovali, zablokovali veľa striel a našli spôsob, ako získať tri body. Som fakt rád, že sa nám to podarilo v takto ťažkej psychickej situácii,“ dodal Ceman.
Košičania pokračujú v sérii domácich duelov. Už v nedeľu privítajú úradujúceho majstra z Nitry, ktorý je ich tabuľkovým susedom a zo šiestej priečky na piatych oceliarov stráca len tri body. „Nebude to ľahký zápas. Vieme, že v mužstve majú silu, na čo sa musíme pripraviť,“ povedal Lamper.
Šarišania doplácajú na nedostatok skúseností
Prešovčania prehrali v prebiehajúcom ročníku 22 z 23 zápasov – jedenásťkrát o jediný gól, pričom až deväťkrát dotiahli duel do predĺženia alebo samostatných nájazdov. V metropole východu síce neplatil ani jeden z týchto scenárov, no hostia si cestu za bodovým ziskom skomplikovali sami viacerými vylúčeniami, najmä v záverečnom dejstve.
„Keby nebolo oslabení na konci, tak to bol dosť vyrovnaný zápas. Dve tretiny sme hrali super, ale potom neviem, čo sa s nami v tretej stalo a opäť nám to ušlo. Máme asi najmladšie mužstvo v lige, bude to aj tým, že máme málo skúseností a akoby sme sa na konci opustili,“ zamyslel sa Feranec.
Z dvoch strelených gólov však 20-ročný útočník veľkú radosť nemal: „Na to sa netreba teraz pozerať, dôležité sú tímové výkony. Budem sa snažiť čo najviac pomáhať tímu.“
Výkony Prešova sa podľa trénera zhoršujú
Oveľa obšírnejšie hodnotenie duelu ponúkol na tlačovej konferencii hlavný tréner koniarov Tommi Hämäläinen, ktorého trápi herný prejav mužstva. „Dnes mám pri sebe aj nejaké poznámky. Začnime tým, že ak sa sami seba opýtame, kto tam hral hokej s väčším nasadením a odhodlaním – neboli sme to my. Je dosť zvláštne, že v takejto situácii nedokážeme hrať s väčším nasadením ako Košice,“ začal.
Fínsky kouč si uvedomuje, v akej pozícii sa nachádza. Jeho mužstvo je s desiatimi bodmi na dne ligovej tabuľky. „Má to, samozrejme, svoje dôvody a ja som zodpovedný za výsledok. Som hlavný tréner a keď výsledky neprichádzajú, tak ma vyhodia. Od hráčov potrebujem výkony, ale keď vidíte, ako sa vaši najlepší hráči zhoršujú zápas čo zápas, tak si hovoríte, čo je s našou prípravou? Čo sme robili medzi týmito zápasmi? A ako sme napríklad prišli na štvrtkový tréning?“ položil si viacero otázok.
„V situácii, v akej sme, viem prevziať veľa zodpovednosti. Môžem vziať na seba výsledok aj všetko ostatné. Ale ak si myslíte, že moja zhovievavosť je slabosť, tak sa mýlite. Dávam hráčom voľnosť, aby hrali hokej podľa vlastného uváženia, samozrejme v rámci našich pravidiel, ale takto nemôžete hrať v prospech tímu. Toto je profesionálny hokej a sami vidíte, ako to potom na ľade vyzerá,“ skonštatoval.
Skúseného lodivoda znepokojuje skutočnosť, že jeho zverenci majú problémy so zvládaním základných hokejových činností. „Je dosť ťažké, keď sa musíme baviť o súbojoch jeden na jedného a prehrávame aj tie. Najskôr mi to prišlo až smiešne, ale teraz už mi to vôbec nepríde vtipné. Nedokážeme udržať a získať puk. Príde prihrávka a hráč nedokáže puk spracovať. Keď máme streleckú príležitosť, máme vystreliť, ale nedokážeme puk poriadne trafiť a taktiež prehrávame všetky súboje,“ pokračoval.
„Tím nedokáže poriadne korčuľovať a výkony sa len zhoršujú. Blížia sa Vianoce a v tomto období by mal byť každý hokejista v dobrej kondícii a hrať výborný hokej. Nie aby sme sa uberali opačným smerom,“ uzavrel 51-ročný tréner, ktorý v októbri vystriedal na lavičke posledného celku Ryana Colvillea.