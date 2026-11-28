USA nepredstavia svoj plán na zredukovanie amerických síl v Európe do 1. decembra, ako pôvodne plánovali. Portál Politico tvrdí, že Washington už o tom informoval svojich európskych spojencov. Dôvod odkladu nie je známy.
Americký minister obrany Pete Hegseth v júni oznámil, že Pentagón prehodnotí počty amerických vojakov a zbraní na starom kontinente, aby sa mohol viac sústrediť na iné regióny ako sú západná hemisféra a Tichomorie.
Biely dom netajil, že Európu čaká odsun časti amerických síl. Ešte minulý týždnen námestník amerického ministra obrany Elbridge Colby v Bruseli vyhlásil, že Pentagón chce všetko stihnúť do 1. decembra. Politico najnovšie tvrdí, že sa tak nestane a Washington o tom informoval spojencov.
Plánom USA v Európe sa v Správach 24 venoval redaktor Martin Rajec:
„Veľmi nám s Iránom nepomohli. Ale získali sme Grónsko. To je trikrát väčšie ako Texas a vďaka tomu sa teraz na vec pozerám inak. Spolupracujú s nami, v skutočnosti pôsobia v rôznych častiach Iránu,“ uviedol Donald Trump.
Trump svoje vyhlásenie, že Európania pôsobia v rôznych častiach Iránu nevysvetlil. Pentagón však v poslednej dobe európskych spojencov chváli za zvýšenie výdavkov na obranu. Na starom kontinente momentálne pôsobí 80-tisíc amerických vojakov.