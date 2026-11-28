Vianočné darčeky na kreditku, nákup na splátky či peniaze z rezervy. Vianočné nákupy vedia poriadne zaťažiť rodinný rozpočet.
Najčastejšou chybou pri plánovaní vianočných výdavkov je podľa experta na financie Patrika Szabóa nedodržanie stanoveného rozpočtu. Ľudia si často určia sumu na darčeky, no zabúdajú na ďalšie výdavky spojené so sviatkami, napríklad štedrú večeru či cestovanie za rodinou.
Základom je preto pripraviť si rozpočet vopred a počítať so všetkými výdavkami. Szabó odporúča dohodnúť sa aj s rodinou alebo známymi na cenovej hladine darčekov, aby sa nestalo, že niekto dostane výrazne drahší darček než ostatní.
Pomôcť môže aj nákupný zoznam a nakupovanie s predstihom, keďže nákupy na poslednú chvíľu môžu vyjsť drahšie.
Ak ľuďom peniaze na darčeky nevychádzajú, môžu siahnuť po kreditnej karte, povolenom prečerpaní alebo odložených splátkach. Podľa Szabóa však všetky tieto možnosti znamenajú zadlženie a neodporúča ich.
„Najdrahšie nás vyjde všetko, čo je na úver. Neodporúčam tieto možnosti, keďže pri každej ideme do nejakého dlhu a my si to možno neuvedomujeme, ale kreditná karta má svoje nevýhody. Úrok po prečerpaní, ktoré tam je bezplatné, sa pohybuje okolo dvadsať percent,“ vysvetlil expert na financie.
Pri povolenom prečerpaní sa úroky podľa neho počítajú za každý deň, počas ktorého je človek v mínuse. Aj odložené splátky sú formou úveru s odloženou splatnosťou.
Termín splatenia
Kreditná karta síce ponúka bezúročné obdobie, ktoré sa podľa banky pohybuje od 40 do 55 dní, treba si však strážiť termín splatenia. Ak človek požičanú sumu v tomto čase vráti, úrokom sa vyhne. Po uplynutí bezúročného obdobia však môžu úroky dosahovať až približne 20 percent.
„Kreditná karta je taký dobrý kamarát, ale keď príde na to splácanie, potom už je tam problém,“ upozorňuje Szabó.
O nákupe vianočných darčekov hovoril v relácii Ranné správy expert na financie Patrik Szabó:
Záväzkom môže byť aj kreditná karta alebo povolené prečerpanie, ktoré človek vôbec nevyužíva. Pri žiadosti o hypotéku sa totiž podľa Szabóa zohľadňuje aj schválený úverový rámec, nielen skutočne minuté peniaze.
Finančná rezerva
„Kreditná karta a povolené prečerpanie sú záväzky, ktoré idú do úverového rámca. To znamená, že keď budem žiadať o hypotéku a budem mať kreditnú kartu alebo povolené prečerpanie, aj keď z neho nebudem míňať a nedostanem sa do mínusu, ráta sa to ako ten úverový rámec, ktorý nám v konečnom dôsledku môže znížiť úverový limit,“ objasnil Szabó.
Expert neodporúča používať na vianočné darčeky ani finančnú rezervu, ktorú si ľudia počas roka odkladali. Tá má podľa neho slúžiť na nečakané situácie, napríklad, keď sa pokazí auto alebo práčka.
„Keď použijem peniaze z rezervy a niečo sa mi stane napríklad v januári či vo februári, na čo som mal tú rezervu uloženú, čo budem robiť? Znova si len budem požičiavať a dostanem sa do dlhovej špirály,“ opísal.
Ak už niekto na vianočné nákupy minul viac, než si môže dovoliť, mal by si podľa Szabóa najskôr spočítať celkovú sumu dlhu a čo najskôr ju splatiť. Pri kreditnej karte je dôležité vyrovnať ju ešte počas bezúročného obdobia. Ak sa už začne úročiť, netreba so splatením otáľať, pretože úroky ďalej narastajú.