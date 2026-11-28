S predsviatočným zhonom a množstvom ľudí, ktorí čakajú na balíky sa zvýšila aktivita podvodníkov. Polícia v poslednom období eviduje viacero hlásení o podvodných SMS správach, či e-mailoch. Pomocou nich sa chcú dostať k platobným údajom.
Podvodníci zneužívajú logá známych dopravcov a za odstránenie prekážky pri doručovaní žiadajú zaplatiť nepatrné sumy.
„Evidujeme prípad, keď poškodený uhradil poplatok 70 centov a následne mu bolo neoprávnene z účtu strhnutých takmer 500 eur,“ uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
V Packete sa stretávajú najmä s falošnými dobierkami. Zákazníkovi na dobierku doručujú tovar, ktorý si v skutočnosti neobjednal.
„Sú veľmi sofistikované. Dokážu toho zákazníka veľkým spôsobom oklamať a vtiahnuť práve tým, ako to vyzerá tým vizuálom,“ opísala PR manažérka Packety Terézia Kyseľová. „Čiže my im veľmi odporúčame, aby si najmä overili zásielku alebo stav svojich zásielok priamo v našej oficiálnej aplikácii,“ dodala.
Slovenská pošta eviduje viac ako 60 typov podvodov. Prostredníctvom e-mailu, sms alebo cez sociálne siete s jediným cieľom, vylákať od zákazníka platobné údaje.
„Poplatky na Slovenskej pošte sa vždy platia buď u kuriéra, alebo doručovateľa pri prevzatí zásielky alebo v balíkoboxe, alebo pri prevzatí zásielky na pošte. To znamená, že Slovenská pošta nikdy nežiada prostredníctvom e-mailu, SMS, sociálnych sietí alebo podobne, aby boli uhrádzané akékoľvek poplatky,“ vysvetlila vedúca oddelenia externej komunikácie Slovenskej pošty Jana Lukáčová.
Na podvody pri doručovaní v relácii Aktuálne 24 upozornila redaktorka Natália Krížová:
Neklikať na odkazy, zneužitie hlásiť
S napodobňovaním firemnej komunikácie sa stretávajú v DPD. „Zákazník dostane informáciu, že jeho zásielku nie je možné doručiť, lebo chýba časť adresy alebo e-mail. Správa ho následne vyzve, aby klikol na odkaz, údaje doplnil a zaplatil malý poplatok za opätovné doručenie. Najjednoduchšia rada je neklikať automaticky na odkazy v sms alebo emaile,“ upozornil generálny riaditeľ spoločnosti DPD Peter Pavuk.
Ak ľudia platobné údaje odovzdali podvodníkom, je potrebné okamžite kontaktovať banku.“Zablokovať platobnú kartu, informovať sa, či prebehla platba, ak je možné, zastaviť ju. Následne je potrebné to oznámiť na polícii,“ vymenoval Hájek.
Dôležité je, aby si ľudia uchovali čo najviac dôkazov o podvode. Môže to byť výzva na platbu, potvrdenie o platbe či jednotlivé odkazy na stránky a platobné brány.